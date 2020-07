Leder du efter en foodtruck i København?

SPONSORERET INDHOLD: Så er der heldigvis et væld af muligheder! Det er både hipt og billigt at få gode gastronomiske oplevelser ved forskellige foodtrucks, og derfor er de generelt et hit hos danskerne og københavnerne. Man kan nemlig ofte finde utroligt velsmagende retter til få penge, hvis man går på markeder eller events, hvor der er madvogne.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvad enten du leder efter en food truck i københavn, fordi du skal holde en reception i firmaet, eller fordi din søn ønsker det til sin konfirmation, så kan du finde en, der matcher dit behov.

I København er der forskellige typer af foodtrucks. Nogle sælger gourmetburgere, mens andre dyrker det mexicanske køkken. Nogle gange bliver en foodtruck så populær, at dens indtægt giver mulighed for at udvide forretningen. Det skete for Hooked – en foodtruck, der sælger fisk og skaldyr i lækre og lette anretninger. Deres foodtruck gav anledning til at åbne to restauranter med samme havtema på menukortet. Madvognen banede her vej for kulinarisk succes.

Hvorfor leje en food truck?

Bor du i København eller på Sjælland, er det oplagt at leje en foodtruck, hvis du skal holde selskab. Det giver gæsterne en oplevelse, som er lidt ud over det sædvanlige. Ved madvognen kan de samles og vælge mellem de fristende tilbud, mens de kan kaste sig ud i en hyggelig og uforpligtende snak. Maden bliver lavet helt frisk, så alle sanser kommer i spil, når man skal spise den.

Madvognen vil med sikkerhed blive et hit!

Lejer man den til en reception eller en konference, vil det være en glædelig overraskelse for gæsterne. De havde måske regnet med den klassiske bordopstilling med hvide duge og bordkort. I stedet for får de en alternativ og unik oplevelse – hvor de ovenikøbet kan gå rundt udenfor i det fri. Det er den perfekte måde at nyde sin mad på.

Catering er populært

Generelt er catering og leje af foodtrucks ret populært i disse dage. Mange mennesker ønsker at slippe for bøvlet med selv at stå for alt det praktiske. Og det er forståeligt. Der er nok at tage sig af i forvejen, når man holder et event for en stor gruppe af mennesker. Når selve dagen kommer, vil man helst kunne være til stede og værne om gæsterne. Det opnår man bedst ved at have outsourcet noget af ansvaret til professionelle. Her er madlavning oplagt.

Især hvis det er med svære ingredienser, som kræver lidt teknisk snilde. De fleste vil gerne imponere deres gæster med retterne. Det betyder, at man skal ud i nogle smagssammensætninger og råvarer, som måske er fremmed for en. Er man en virksomhed eller organisation, er det selvfølgelig oplagt at sørge for catering. Gæster kan godt blive skuffede, hvis de eksempelvis er til konference hele dagen, uden at der er mad.

Lav en hurtig research

Det kan godt betale sig at sammenligne forskellige priser på foodtrucks online, når man bestiller. Man kan også finde brugervurderinger og læse mere om de forskellige selskaber. På den måde kan man finde lige det, der passer til ens event.