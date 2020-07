Mangler du inspiration til dåbsgaven? Kig med her

SPONSORERET INDHOLD: Det er en meget sød og fin dag, når du skal til dåb. Det er rart at se hele familien eller alle dine nære venner, og det er altid en nydelig dag fyldt med masser af smil og lykke.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er et lille barn, der får sit navn, og det navn kommer til at følge barnet op igennem hele livet. Det er sødt, og det er en festlig dag. Du skal selvfølgelig medbringe en gave, men det kan være svært at finde ud af, hvad du skal give i gave. Det er altid svært, hvis du endda føler, at du virkelig gerne vil give en god gave. Men vi kan give dig nogle råd, og vi kan henvise dig til at trykke her, hvis du mangler mere inspiration.

Gaver med navn på

Når det nu er dagen, hvor barnet får sit navn, kan det være sødt at give nogle ting, der er lidt personlige med barnets navn. Det kan være en sut eller andre ting, som der er brugbare i denne tid, mens barnet er lille. Det er sødt at have ting med barnets navn på, og det er en oplagt dag at give barnet det. Vær dog sikker på, at det er helt rigtigt det navn, som du har fået at vide og stavelsen af det.

Et lille smykke

Et lille smykke er også en sød og fin idé at give til barnet, så barnet kan bruge det igennem hele livet. Der er mange mennesker, der har fået et smykke til dåben, og så har de det faktisk resten af deres liv. Det kan være en halskæde, og så kan længden på halskæden også altid tilpasses, så barnet kan bære den ligegyldigt alder. Det er ikke en gave, som barnet kan bruge, mens barnet er lille, men det er rørende og dyb gave.