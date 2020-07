Markering af modstand

Inden længe kommer der her en ny vej og et spændende hus til spejderne. Foto: ef

Sort spraymaling på træerne og sørgebånd skal vise naboernes frustration

Af Randi Salzwedell

– Der er stadig og som bekendt kæmpe frustration, undren, modvilje, sorg o.s.v. i forbindelse med spejderhytte-byggeriet ved vandtårnet, skriver en nabo til den kommende spejderbygning på grunden ved Brønshøj Vandtårn. På en række træer på grunden er ophængt skilte med forskellig tekst fx ”Jeg må fældes for fremskridtes skyld”, ”Gi´r du et sidste kram” og ”De lover flere træer i byen – men de gamle skal fældes”. Samtidigt er træerne omviklet af sorte sørgebånd og med spraymaling er med store typer skrevet R.I.P.

– hvilket betyder Rest in Peace, eller oversat til dansk: hvil i fred.

– Sørgebindene udtrykker den tristhed som vi og mange andre føler over at disse agtværdige grønne kæmper fældes på grund af opførelsen af en al for stor bygning, der kan placeres andetsteds. Naboerne har kæmpet for at forvaltningen fandt et andet sted til opførelsen af spejderhuset – en mere hensigtsmæssig placering for både spejdere og brugere af kulturhus og vandtårnsplads, siger Søren Cloos, der er formand for den lokale grundejerforening, som i hele forløbet har kæmpet mod byggeriet af spejderhuset på vandtårnsgrunden.

– Det er helt uhørt at man i disse tider med fokus på grøn bæredygtighed og biodiversitet fælder 90 årige træer på en væsentlig grøn plet i København. Det strider mod al fornuft og mod den politisk formulerede træpolitik. Det er træer, som er plantet samtidigt med opførelsen af det nu fredede Brønshøj Vandtårn og indgår i den æstetiske udformning ved at være plantet i cirkler som svarer til tårnet harmoniske runde former, tilføjer Søren Cloos.

Byggestart i august

Det er spejderne fra Bellahøj 21st Barking, der står for byggeriet af det nye hus til spejderne, siden deres tidligere spejderhus på Herbergvejen blev revet ned i forbindelse med opførelsen af nye boliger på grunden ved den nedrevne vandbeholder på det, der nu benævnes Bellahøjen. Repræsentanter for spejderne har i sidste uge været rundt til de kommende naboer med orientering om status og de kommende anlægs- og byggearbejder.

Spejderne oplyser, at der vil blive plantet nye træer til erstatning for de 6 træer, der skal fældes, samt at ikke alle træer, der er blevet spraymalet, skal fældes. Spejderne forventer, at der er byggestart med første spadestik midt i august.