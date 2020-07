Motorløb flyttet til oktober

Copenhagen Historic Grand Prix fejrer 20-års jubilæum i år. Foto: Kaj Bonne

Copenhagen Historic Grand Prix omkring Bellahøjmarken afvikles den 9.-11. oktober

Af Erik Fisker

27 stemte for en flytning af motorløbet, og 26 stemte imod, da Borgerrepræsentationen i København på sit sidste møde inden sommerferien skulle tage stilling til, om motorløbet i år kunne rykkes fra august til oktober. Partierne der stemte imod afgav følgende protokolbemærkning: ” Partierne er generelt imod at afholde Historic Grand Prix og stemmer derfor også imod at flytte tidspunktet, hvor det afholdes.”

Politikerne har tidligere givet en rammetilladelse til afholdelse af motorløbet den første weekend i august i årene 2019-2021, men på grund af situationen omkring risikoen for smitte med corona ønskede arrangøren at flytte motorløbet til oktober. Med den relativt store politiske modstand på Rådhuset, er der udsigt til at organisationen bag motorløbet får svært ved at få forlænget tilladelsen til løbet, der udløber efter løbet i 2021.