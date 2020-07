Nyt plejehjem på vej i Tingbjerg

Illustration: Erik Arkitekter/Innovater Foto: Illustration: Erik Arkitekter/Innovater

I starten af næste år starter byggeriet af 120 nye plejeboliger og nyt butikskoncept fra COOP

Det nye plejehjem skal ligge på Ruten og er en del af den nye udviklingsplan for bydelen, som er med på den såkaldte ghettoliste. De nedslidte butiksarkader på Store Torv skal rives ned, og som en del af det nye kompleks får Tingbjerg et nyt plejehjem. Det opføres af SAB og skal drives af Københavns Kommune.

De 120 nye almene plejeboliger får alle tilknyttet fælleskøkken, spisestue og opholdsstue, og beboerne får en let adgang til udearealer, der bliver en integreret del af bebyggelsen. Plejehjemmet bliver indrettet, så beboere og foreninger i lokalområdet kan gøre brug af faciliteterne til gavn for både de ældre og livet omkring plejehjemmet.

– Det er helt fantastisk, at Tingbjerg får et nyt plejehjem. Vi vil med plejehjemmet skabe et sted, som er åbent for det omkringliggende samfund og kan binde beboerne i området sammen på tværs af generationer. Der er blandt andet fokus på at skabe en åben stueetage, hvor man i højere grad kan inddrage gaden i arrangementerne. Vi håber også på at kunne rekruttere personalet i lokalområdet, så de bedre kender til stedet og de udfordringer, som der kan være der, siger Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i København.

– Store Torv har i mange år været et trist område i Tingbjerg. Vores forventninger til nybyggeriet er høje efter, vi har set, hvordan Innovater er lykkedes med at omdanne Lille Torv i den anden ende af Ruten til en dejlig bygård, siger Pernille Høholt-Larsen, der er formand for SAB’s afdelingsbestyrelser i Tingbjerg. – Vi glæder os til at tage hul på næste kapitel af udviklingen af Tingbjerg, tilføjer hun.

COOP deltager med nyt butikskoncept

Sammen med plejehjemmet opføres ligeledes en ny dagligvarebutik til COOP, der glæder sig til at flytte tilbage til bydelen, som i gamle dage husede en IRMA-butik.

– Vi ser frem til igen at have en butik i Tingbjerg. Vi synes, at det er en rigtig spændende plan, der er lagt for at udvikle Tingbjerg, og det vil vi gerne være en del af. I sommeren 2022 planlægger vi at åbne COOP´s bud på fremtidens lavpris-supermarked med de nyeste digitale løsninger og et nyt koncept, som rækker ind i fremtiden. Butikken bliver på ca. 1000 m² og med et salgsareal på over 700 m². COOP arbejder i øjeblikket intensivt på udviklingen af det nye lavpriskoncept, som blandt andet skal åbne i Tingbjerg. Det er for tidligt at sige noget konkret om det nye koncept, men det bliver anderledes og navnet vil også være nyt, fortæller Brian Nielsen, projektchef hos COOP.

Ny model for byudvikling

Omdannelsen af Store Torv indeholder både det nye plejehjem og 170 private boliger. Projektet sætter dermed rammen for en model, der kommer til at præge byudviklingen i Tingbjerg. Modellen er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune, de almennyttige boligselskaber samt de private investorer. Der arbejdes i fællesskab om at realisere visionerne i den fastlagte byudviklingsstrategi for Tingbjerg.

– Vi glæder os til sammen med Innovater og JFP at tage hul på næste kapitel af udviklingen af Tingbjerg. En afgørende part i den sammenhæng er beboerne – både de nuværende og kommende beboere, som i fremtiden skal deles om uderummene i Tingbjerg. Store Torv bliver det første sted, hvor vi involverer og aktiverer beboerne i planlægningen af gårdrummene, siger byudviklingschef for fsb og SAB, Lene Vennits.

FAKTA FAKTA

Kort om Store Torv, Tingbjerg10.500 etagemeter plejehjem16.000 etagemeter privat bolig2.000 etagemeter erhverv herunder COOP-butik

Projektets tidsplan

2020 Nedrivning

2021 Byggeopstart først på året

2022 Åbning af COOP-butik

2023 Plejehjem. Beboerindflytning i løbet af foråret

Projektet gennemføres i samarbejde med bolig-

organisationen Samvirkende Boligselskaber (SAB), Innovater A/S og JFP A/S som totalentreprenør.[/color-box]