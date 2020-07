Open air bio for de mindste

BioGIRAFFEN som er en biografklub i Kulturhuset Pilegården for de allermindste rykker udenfor

Af Erik Fisker

Tirsdag den 4. august leges biograf, hygges og vises udvalgte, korte film for de mindste børn i alderen 1-3 år. Biografdirektør og filmfremviser: er Knud. Der er to forestillinger: kl. 9 og kl. 10. En forestilling varer ca. 20 min. Begge foregår i Pilegårdens grønne baghave og efter filmene serveres lidt sundt knas. Det er gratis at deltage, men man skal hente en billet på www.pilegaarden.kk.dk. EF