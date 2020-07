På digital camp

Asser Skude deler mad ud i forbindelse med en børnegudstjeneste. Foto: Åse Thuehøj

En sommerlig hilsen fra sognepræst Asser Skude, Bellahøj Kirke

Af Redaktionen, redigeret

Normalt er juli måned helliget venner og familie. Jeg vil naturligvis også forsøge at være mest mulig sammen med mine venner og familie i juli måned.

Før min sommerferie starter, plejer jeg som præst at være med i Danmarks største teltlejr på Djursland. De seneste fire år sammen med sognets udsatte familier, hvor enlige forsørgere med børn deltager. I år bliver denne teltlejr af indlysende grunde anderledes. Vi samles ikke fysisk flere tusinde i en camp, men samles og mødes virtuelt, det bliver nok Danmarks største digitale camp. Familierne bliver hjemme, hvor de bor lokalt over hele Danmark, og modtager via posten forplejning, drikke, spil mm og mødes så til ”samling” virtuelt. Det er Landsforeningen af VæreSteder, et aktivt fællesskab for udsatte der arrangerer den digitale camp. Man kan læse mere om foreningen på www.vaeresteder.dk

Før jeg selv stiftede familie var jeg en del år frivillig i en uge i juli måned som medarbejder og præst på Stilhedens Katedral, Folkekirkens officielle deltagelse på Roskilde Festival. Her var vi hundrede kristne frivillige, der stillede os til rådighed for samtaler med de festivalgæster, som havde brug for et andet menneske at lytte til – også med mulighed for at gå over i kirketeltet med rum til ro og fordybelse.