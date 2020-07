Sådan kan du undgå overbelastning af dit kloaksystem

SPONSORERET INDHOLD: Klimaforandringerne påvirker os på rigtig mange forskellige måder, og i mange tilfælde på måder som vi ikke nødvendigvis tænker så meget over – før vi reelt set står med et problem. På grund af de tiltagende klimaforandringer oplever vi for eksempel herhjemme i Danmark er et mere ekstremt vejr, end vi hidtil har været vant til. Det kommer blandt andet til udtryk i form af øgede mængder regn og blæst, som blandt andet kan medføre oversvømmelser.

Det skyldes, at vores kloaksystemer ikke er designet og bygget til at skulle lede de ekstra mange mængder regnvand væk, som vi i løbet af årene er begyndt at få. Derfor kan det være nødvendigt at foretage en række forskellige tiltag, som kan være med til at lede de store mængder regnvand væk fra grunden på anden vis end ned i kloakken.

Her i denne artikel kan du læse om, hvordan du kan undgå at overbelaste dit kloaksystem. Vi kommer med en række konkrete tiltag, som du med fordel kan benytte dig af, uanset om du er privat husejer, en boligforening eller driver en lokal virksomhed.

Vælg mellem forskellige LAR-løsninger

LAR-løsninger dækker over forskellige måder, hvorpå spildevandet effektivt kan ledes væk fra grunden. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, og betegnelsen dækker dermed over en række tiltag, som du selv kan foretage på din grund.

Nedsivning og forsinkelse af regnvand

Du kan for eksempel få en løsning, hvor regnvandet på din grund bliver ledt ned i såkaldte regnvandsbede. I regnvandsbedet eller i et regnvandsbassin kan vandet enten sive ned i jorden, eller det kan fordampe, indtil der igen er plads i dit kloaksystem.

Udnyt regnvandet til vanding

Der findes flere forskellige løsninger, hvor du har mulighed for at opsamle regnvandet, for eksempel i regnvandstønder, hvilket giver dig mulighed for efterfølgende at gøre brug af regnvandet. Regnvandet kan bruges til meget forskelligt på din grund. Du kan for eksempel bruge det til at vande dine blomsterbede eller din græsplæne, og på den måde slipper du for at betale for at bruge vandet fra hanen.

Samtidig undgår du at belaste dit kloaksystem med regnvandet, så på mange måder kan det være en win win løsning. Kunne du tænke dig at have en sø i din have, så kan du også lede regnvandet hen til søen, så du på den måde altid kan få fyldt søen op, når det regner, og samtidig har du et sted at gøre af regnvandet.

Med en LAR-løsning kan du med andre ord:

• Undgå belastning af kloaksystemet

• Undgå oversvømmelser

• Bruge regnvandet til vanding og spare penge på dit vandforbrug

• Bruge vandet til at etablere en sø i din have