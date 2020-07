Skimmelsvamp lukkede svømmestadion

Foto: Kaj Bonne

I foråret 2019 lukkede Bellahøj Svømmestadion på grund af et kraftigt angreb af skimmelsvamp, der viste sig at være betydeligt større end først antaget. Først førte skimmelsvampen til, at mange ansatte blev dårlige med hovedpine og andre gener, og siden klagede elitesvømmerne også over klimaet i Bellahøj Svømmestadion.

Af Erik Fisker

I foråret 2019 lukkede Bellahøj Svømmestadion på grund af et kraftigt angreb af skimmelsvamp, der viste sig at være betydeligt større end først antaget. Først førte skimmelsvampen til, at mange ansatte blev dårlige med hovedpine og andre gener, og siden klagede elitesvømmerne også over klimaet i Bellahøj Svømmestadion. På baggrund af en arbejds- og miljømedicinsk rapport blev svømmestadion lukket, og 16 svømmeklubber blev berørt af, at de så måtte finde andre steder at svømme.

Renoveringen af anlægget var planlagt til at blive afsluttet i september i år, men åbningen er udskudt til senest den 1. februar 2021, fortæller Mads Kamp Hansen, der er byudviklingschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

– Vi forventer, at arbejdet med renoveringen er afsluttet i januar 2021, og så vil vi gå i gang med at fylde bassinet med vand og tage en række prøver for at sikre, at forholdene er i orden, siger Mads Kamp Hansen.

Politikerne i København Kommunes Borgerrepræsentation afsatte 40 millioner kroner til nyt gulv og udskiftning af vandfiltre til at renovere skaderne. Det har ikke været muligt for avisen at få tilladelse til at fotografere i Bellahøj Svømmestadion.

Bellahøj Svømmestadion blev indviet i august 2009.