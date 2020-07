Smørrebrød – en klassiker der i disse år oplever en stor renæssance

SPONSORERET INDHOLD: Der findes nok ikke noget, der er så pæredansk som noget godt højbelagt smørrebrød. Men det højbelagte smørrebrød har for længst gennembrudt ludmuren til det store udland, og er faktisk blevet en af de ting som udlændinge forbinder med Danmark. Efter at have levet lidt af en skyggeeksistens i mange år, så er det danske smørrebrød igen kommet på danskernes radar. Her er hvorfor.

Smørrebrød kan selvfølgelig sagtens forny sig

Det klassiske smørrebrød har efterhånden eksisteret herhjemme i over 150 år. Faktisk så det klassiske højbelagte smørrebrød for første gang dagens lys tilbage i 1883 på Restaurant Nimb i Tivoli, og der sluttede sig hurtigt andre til den eksklusive klub i den danske hovedstad, der eksisterer den dag i dag. Cafe Gammeltorv er f.eks. en af disse ”første” smørrebrøds restauranter, der har formået at følge med tiden.

Hvis du besøger deres hjemmeside , så vil du opdage at der også serveres smørrebrød til vegetarer og veganere – hvilket bestemt er en interessant og moderne udvikling. For selvom smørrebrød er den hellige gral indenfor dansk mad, så er der jo intet der siger at man ikke kan følge med tiden – og dette har Cafe Gammeltorv ved det grønne træ så sandelig formået.

Smørrebrød er lig med de bedste råvarer

Hvis du vælger at besøge en af landets mange frokostrestuaranter, så vil du blive forkælet med traditionelt dansk smørrebrød med de allerbedste råvarer. Faktisk vil du kunne finde en hel del spisesteder, der har fulgt med trenden indenfor økologi og bæredygtighed. Hvis du f.eks. skulle besøge Cafe Gammeltorv, så vil du ikke blot kunne nyde alle de gode gamle klassikere, men såmænd også kunne gøre dette med en ren samvittighed. Der indkøbes nemlig udelukkende produkter med dyrevelfærdet i højsædet. Og dette er uden tvivl noget, som kan smages i retterne.

Smørrebrød er smuk mad

Vi spiser som bekendt også med vores øjne. Hvis du nogensinde har spist sushi, så ved du uden tvivl hvor meget præsentationen gør ved ens madoplevelse. Men faktisk skal du ikke helt til de japanske himmelstrøg for at få smuk mad. Smørrebrød kan nemlig fuldt ud måle sig med sushi ruller, når det kommer til at tage sig godt ud på en tallerken. Der kræses nemlig ikke blot for den gode smag med flere forskellige teksturer.

Traditionelt smørrebrød er nemlig også utroligt æstetisk at se på, og intet er overladt til tilfældet. Hver eneste lag i dyrlægens natmad eller stjerneskuddet er nemlig nøje placeret for at give os den smukkeste og mest velsmagende kulinariske oplevelse. Se f.eks. blot den måde moderne frokostrestauranter præsenterer deres sildeanretninger på, der på mange måder faktisk kunne minde om sushi – dog uden risen.