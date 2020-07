Spejderhytte – ja, men…

Af Lars Nørgaard Andersen, Bækkeskovvej 53, Brønshøj

Af Lars Nørgaard Andersen, Bækkeskovvej 53, Brønshøj

Før man kan få en debat om noget som helst kræver det jo i sagens natur at der er nogle debattører. Nu har en ny af slagsens meldt sig på banen: Jens Peter Fisker. Blot er det trist at han skyder andre debattører motiver i skoene de ikke har(”…skyr ingen midler for at presse spejderne væk…”), i hvert fald ikke undertegnede. Det er også en lidt trist tone indlægget 15-7 er holdt i, men sådan er vi jo så forskellige.

Jeg har advokeret for, at man finder et sted i bydelen hvor man ikke ”generer” nogen – hvilket vel er meget rimeligt. Jeg synes stadig der bør gøres anstrengelser for at finde egnede lokaler på en af bydelens skoler, der har grønne udenomsarealer der vil kunne bruges til de aktiviteter der nu kræver det.

Det er jo temmelig mange penge, vist nok i omegnen af 30 mio, der er skaffet til veje og de kan vel bruges til at købe en eksisterende ejendom, hvis det er et absolut krav, hvilket jeg ikke helt kan forstå det er. Ved restaurant Bellahøj ligger der en flot, gammel villa, med have og et tilstødende areal kommunen bruger(?), til forskelligt oplag. Måske var det en overvejelse værd at undersøge om ikke den kunne købes. Den gamle Rytterskole er vist ikke i ”aktiv brug” pt, og den har også grønne udenomsarealer. Den tæt ved beliggende Brønshøj Gamle Skole har jo været oppe at vende med henblik på en flytning af Medborgerhuset, men intet er vist afklaret endnu. Måske kan lokaler her bruges, eller ledige lokaler i det nuværende Medborgerhus – hvis det flyttes. Lidt kreativitet vil måske afsløre andre muligheder end dem jeg kan få øje på.

Spejderaktiviteter er al ære værd og hvis de kan bibringe lokale børn & unge en bedre indsigt i naturforhold og opøve gode, sociale færdigheder – også i lokalområdet, skal det da bestemt støttes – men ikke for enhver pris.