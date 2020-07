Spildevand på dagsordenen

Overløb U11 udleder spildevand i Fæstningskanalen – som løber ud i Utterslev Mose. Idyllisk når der ikke er udledning. Foto: Peter Kenworthy.

Utterslev Mose, Fæstningskanalen og spildevand skal drøftes i Teknik- og Miljøudvalget

Af Erik Fisker

Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus har foreslået, at det politiske udvalg, Teknik- og Miljøudvalget, skal pålægge forvaltningen at fremlægge fakta og kommentarer om udledningen af spildevand i Utterslev Mose, herunder samarbejdet mellem København og Gladsaxe og processen for helt at stoppe spildevandsudledningen samt redegøre for planerne med henblik på at leve op til EU´s Vandrammedirektiv om i 2027 at ”være i god økologisk kvalitet”.

Forslaget skulle have været behandlet på mødet i Teknik- og Miljøudvalget i juni, men blev udsat til mødet i august.

Gladsaxe Kommune erkender problemet

Uagtet at vandkvaliteten er blevet bedre i både Utterslev Mose og i Fæstningskanalen, fortsætter udledningen af spildevand og kloakvand – både fra København og Gladsaxe. Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe, Kurt Loftkjær, udtaler til Gladsaxebladet, at Gladsaxe Kommunes fortsatte forurening af Fæstningskanalen (og dermed Utterslev Mose) i Københavns Kommune er intet mindre end en skandale, og at Gladsaxe Kommune reelt har givet sig selv udgiftsrabat ved ikke at løse problemet.

Formanden for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune, Tom Vang Knudsen, siger til Gladsaxebladet, at det spiller en væsentlig rolle, at Gladsaxe Kommune bidrager med at minimere – eller helt fjerne, hvis det er muligt – overløbene med spildevand til området. Han erkender, at Gladsaxe Kommune ikke er helt i mål endnu med udledningen af spildevand.