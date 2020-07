Stadig uklarhed om Kulturhus

Det er stadig usikkert, hvordan politikerne på Københavns Rådhus forholder sig til planerne om at indrette Brønshøj Gamle Skole til nyt kulturhus i Brønshøj.

Af Erik Fisker

I den gamle skole var det oprindeligt planlagt, at der skulle indrettes en tandklinik, men lokale kræfter har foreslået, at tandklinikken indrettes i det nuværende kulturhus i Pilegården, og at den gamle skole anvendes til lokalt kulturhus. Kultur- og Fritidsudvalget i København støtter dette forslag, men Borgerrepræsentationen har afsat midler til en planlægning af indretning af tandklinik i den gamle skole!

På sit seneste møde har Kultur- og Fritidsudvalget så besluttet, at spørgsmålet om kulturhus i Brønshøj Gamle Skole henvises til forhandlingerne om Budget 2021. Brønshøj-Husum Avis følger sagens udvikling.