Topscorer forlader Brønshøj Boldklub

Kevin Bechmann Timm nåede at spille 85 kampe og score 41 mål for Brønshøj Boldklub. Foto: Thomas Løser

Kevin Bechmann Timm, der de sidste tre sæsoner har været klubbens topscorer, har valgt at stoppe i Brønshøj Boldklub

Af Henrik Hvillum

Kevin Bechmann Timm har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen på grund af et stort arbejdspres og lang transporttid. Han bor således i nærheden af Næstved.

– Jeg takker Kevin for en stor indsats med mange mål – nogle af dem scoret direkte på frispark. Det var Kevins speciale, fastslår sportschef Thomas Ibsen i følge Brønshøj Boldklubs hjemmeside.

Bechmann Timm kom til Brønshøj Boldklub i sommeren 2017, hvor han fik debut i 3-1 sejren over B93 den 5. august 2017, hvor han også kom på tavlen. I alt blev det til 85 kampe og 41 mål i Hvepse-trøjen.

Yderligere to spillere stopper

Udover Kevin Bechmann Timm har Jacques Bang Sørensen og Simon Richter, der bl.a. har spillet landsholdsfodbold for Gambia, også valgt at stoppe i Brønshøj Boldklub. Det oplyser informationsmedarbejder Christian Haslund til Brønshøj-Husum Avis

Jacques Bang-Sørensen blev Brønshøj-spiller sidste sommer og har spillet 18 kampe. Richter trak i den sortgule trøje sommeren 2018 og fik debut ude mod B93 den 4. august 2018, hvor han bidrog med et mål i 4-0 sejren. I alt spillede Richter 49 kampe og scorede et mål for klubben.

Nye spillere kommer til

Der er dog ikke kun tale om åreladning. Således har de tre defensive forsvarsspillere Jeffrey Ofori, Nicolai Clausen og Jonas Magnussen forlænget deres aftaler med Brønshøj Boldklub for et år.

Desuden har man netop forstærket sig med den 30-årige midtbanespiller Christian Thorup fra Vanløse, som tidligere har spillet i Brønshøj Boldklub.

– Christian Thorup er en hårdtarbejdende midtbanespiller, som er utrolig effektiv i sit spil. En rigtig god forstærkning af vores midtbane, fastslår sportschef Thomas Ibsen.

På trænerfronten har Jamil Fearington indstillet den aktive karriere, men i stedet overgår han til at være en del af trænerteamet som assistent i den kommende sæson.

Senest meddeler Brønshøj Boldklub, at man har hentet den 21-årige offensivspiller Jonas Hemmingshøj, som skifter fra Avarta til Brønshøj Boldklub.