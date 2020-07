Tre gode råd til smertelindring i hverdagen

SPONSORERET INDHOLD: For mange danskere er smerter en del af hverdagen. Dette kan være på grund af skader eller eventuelle diagnoser, og derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du kan hjælpe på dine smerter i hverdagen, når medicinen ikke er nok.

I denne artikel finder du tre gode råd til, hvordan du kommer bedst i mål med CBD olie, varme og massage som eventuelle metoder til smertelindring.

CBD olie som smertelindrende

En af metoderne til at komme i gang med smertelindrende behandlinger er ved hjælp af Nordic Oil. Dette er en type af CBD olie, som kan hjælpe dig, hvis du har smerter i hverdagen, som gør, at du føler et større ubehag. CBD olie har en evne til at “skrue ned” for smerten ved indtagelse, og det kan også modvirke den inflammation, som nogle sygdomme fører med sig.

CBD olie gør, at der er en nedsænkning i de smertesignaler, som bliver sendt til vores hjerne. Dette kan lyde en anelse utrygt, fordi det jo er på denne måde, at vi ved, at der er noget galt med vores krop. Dog er dette for de fleste personer med kroniske smerter en metode til at igen at få ro i kroppen.

Varme som smertelindrende

Varme kan været et godt smertelindrende middel, hvis man har tiden til at lade det virke. Når der her er tale om varme, så er der tale om varme fra vand, hvilket betyder at for, at du kan få den fulde effekt, så skal du have adgang til enten et varmtvandsbassin eller et badekar. Varme giver en lokal temperaturstigning, og dette gør, at du øger blodtilstrømningen til området, og du kan dermed slappe bedre af i dine muskler. Dette kan hjælpe mange personer med kroniske smerter på grund af muskelspændinger eller ømme led.

Massage som smertelindrende

Massage kan også virke som et smertelindrende medicin. Når du får en professionel massage, så får du kroppen til at producere sin “egen smertestillende medicin”. Massage får kroppen til at producere anti-inflammatoriske molekyler i kroppen. Dette hjælper på eventuelle betændelsestilstande, og det får også dine muskler til at slappe af, så du ikke har smerter på grund af muskelspændinger.

Du kan altså lindre mange af dine smerter i hverdagen ved at benytte dig af muligheden for at få en dybdegående massage. Så kan du få en nemmere hverdag, hvor du har et bedre helbred.