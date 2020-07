Tyndt befolket på Bellahøj

Der er i øjeblikket god plads på Bellahøj Camping. Foto: ef

Bellahøj Camping er hårdt ramt af færre gæster

Af Erik Fisker

Mens mange andre campingpladser i Danmark har masser af gæster, så er der rigtig god plads på Bellahøj camping på Bellahøjmarken. – Vores belægning er meget tynd, nok omkring 75 % af hvad vi plejer at have om sommeren, siger Dines Mouritzen, der gennem mange år har været bestyrer på campingpladsen.

– De fleste gæster er tyskere og nordmænd, og selvfølgelig nogle danskere, men jeg tror mange bliver væk på grund af risikoen for coronasmitte, når vi ligger i en storby. Det er virkeligt hårdt i år, og normalt er vi seks ansatte, men nu må jeg klare det alene, fortæller Dines Mouritzen.

I foråret opgav politikerne på Københavns Rådhus planerne om, at der på Bellahøjmarken skulle etableres en tidssvarende helårsåben campingplads på 44.000 kvadratmeter og 440 campingenheder som pladser til telte, autocampere, campingvogne og campinghytter samt servicebygninger på op til 4.000 kvadratmeter.

Planen blev sendt i udbud – men ingen interesserede meldte sig. Herefter konkluderede forvaltningen, at den nuværende campingplads og de andre aktiviteter på Bellahøjmarken kan fortsætte som hidtil – indtil politikerne får andre tanker.

Gentagne gange har Dines Mouritzen inviteret politikerne til en kop kaffe på campingpladsen og en drøftelse af hvordan, der på Bellahøjmarken kan etableres en moderne rentabel campingplads til glæde for både byen og campisterne – endnu har ingen dog sagt ja tak til invitationen.