Udvidelse af tidsrum for affaldsindsamling

Borgerrepræsentationen har godkendt, at indsamling af affald i København omlægges, så den kan foregå i tidsrummet fra kl. 5 til kl. 20.

Af Erik Fisker

Borgerrepræsentationen har godkendt, at indsamling af affald i København omlægges, så den kan foregå i tidsrummet fra kl. 5 til kl. 20. Samtidig har politikerne tilsluttet sig en målsætning om at en stor del af skraldebilerne omlægges til eldrevne biler. Ændringerne skal ske i forbindelse med at affaldsindsamlingen ”hjemtages” af kommunen, når de nuværende aftaler med private vognmænd udløber i årene 2022 til 2024. Der forventes samme antal skraldebiler (120) og medarbejdere (350) som i dag. Hjemtagelsen giver mulighed for at forbedre skraldemændenes arbejdsmiljø. /EF