50 år med Tingbjerg Svømmeklub

Tingbjerg Svømmehal med 25 meter bassin med 5 baner og 1 meter vippe. Dybde: 0,9 - 3,6m. Foto: presse

For 50 år siden blev Tingbjerg Svømmeklub stiftet efter at Steen Eiler Rasmussens svømmehal, Tingbjerg Svømmehal, stod færdig samme år. Det fejres lørdag den 22. august

Af Erik Fisker

I starten var det den legendariske Jørgen Andersen, der var leder af Social Bolig Byggeris Ungdomsklubber (SBBU), som åbnede for at de unge kunne komme i vandet i svømmehallen, og allerede i foråret 1971 blev klubben knyttet til Dansk Idrætsforbund og Københavns Svømmeunion.

Tingbjerg Svømmeklub er ikke en eliteklub, men har fokuseret på at lære børn og voksne svømning, bjærgning og livredning. Klubben har altid gjort meget ud af at lære både børn og voksne at vænne sig til at være i vandet til en pris hvor alle kan være med, fortæller den tidligere formand Kurt Jespersen.

– Mange tusind børn har gennem tiden taget deres første svømmetag i vandet i Tingbjerg Svømmeklub, og mange af klubbens trænere er gennem tiden rekrutteret blandt svømmerne. En af klubbens trænere har været træner i klubben i over 40 år, og vi har i dag tidligere medlemmers børnebørn, der som den 3. generation lærer at svømme i klubben, siger Mette Jespersen, der i dag er formand for svømmeklubben.

Fejres med koncert

Jubilæet fejres lørdag den 22. august med en familiekoncert med Sille Grønberg og Palle Windfeldt og reception for børn og voksne i EnergiCenter Voldparken fra kl. 13-15, hvor alle er velkomne, og Føtex er sponsor for jubilæumskagen.

Svømmeundervisningen i foråret sluttede meget brat, da Tingbjerg Svømmehal lukkede pga. Corona, men til september starter svømning igen for nye og gamle medlemmer, og klubben har ledige pladser på flere hold.

I anledning af jubilæet får alle medlemmer en lille jubilæumsgave ved tilmelding. Hør mere om klubben til arrangementet den 22. august, se på klubbens hjemmeside http://tingbjergsvøm.dk eller skriv til tsktilmelding@hotmail.com. Tingbjerg Svømmeklub håber at se rigtig mange tidligere svømmere, ledere og trænere til jubilæet.