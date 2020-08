Apotekerne har lejlighedsvis mundbind til salg

Mundbindet skal slutte tæt om ansigtet og næsebøjlen skal være tilpasset. Foto: Kaj Bonne

Det kan godt lade sig gøre at købe mundbind på apotekerne i Brønshøj-Husum, men hvis du skal bruge dem øjeblikkeligt, kan det blive svært

Af Gitte Ganderup

Fredag den 31. juli ændrede Sundhedsstyrelsen sine anbefalinger vedrørende brug af mundbind.

Nu er anbefalingerne udvidet med, at hvis du skal bruge offentlige transportmidler i myldretiden, hvor det kan være svært at holde afstand, anbefales det at du bruger mundbind. Der gik ikke mange dage før de første meldinger om udsolgte mundbind bredte sig. Og der meldes også om lejlighedsvis udsolgt i Brønshøj og Husum, viser en rundringning til apotekerne.

Husum apotek havde udsolgt da avisen ringede, men som det blev påpeget, så bliver der hele tiden leveret nye forsyninger. Præcis som med salget af håndsprit, oplever apoteket et eksplosivt salg af mundbind lige nu men de får løbende nye forsyninger.

På apoteket i Føtex, Husum Bypark Apotek, har de p.t. mundbind og oplever ind til videre at kunne følge med i salget. Det samme kan Linde Apoteket som har haft udsolgt men som nu har fået fyldt hylderne op igen.

Korrekt brug

Men at have mundbind er én ting – Noget andet er at bruge dem korrekt.

– Vi vejleder på apoteket og anbefaler også at man ser instruktionsvideoerne fra Sundhedsstyrelsen. Det vigtigt at kun bruge dem en gang og kun i to til fire timer. Når det bliver fugtig ødelægges effekten og der kan der skabes et voksemiljø, siger apoteker på Linde Apoteket, Ilja Søndergaard og tilføjer:

– Jeg gør mig umage for at Brønshøj får alle de mundbind som de har brug for.

Det har ikke været muligt at træffe apotekeren fra Brønshøj Apotek.

Hvornår skal du bruge mundbind?

• Hvis du er smittet eller har symptomer på COVID-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset

• Hvis du er på vej hjem fra fx lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation

• Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test

• Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, fx ved behov for pleje og omsorg

• Hvis du skal med offentlig transport, og det ikke er muligt at holde afstand

• I erhvervsmæssig sammenhæng hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig

• Ved store forsamlinger som f.eks. optog, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand mv.