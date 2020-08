Bandemedlem mistænkt for drab ved Vestvolden anholdt

Tirsdag den 28. juli anholdt Københavns Politi en 28-årig mand for at have kørt den bil, der i marts påkørte en 24-årig mand, som efterfølgende afgik ved døden

Af Redaktionen, redigeret

Tirsdag den 28. juli anholdt Københavns Politi en 28-årig mand for at have kørt den bil, der i marts påkørte en 24-årig mand, som efterfølgende afgik ved døden.

Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og er varetægtsfængslet i 4 uger i mens efterforskningen foregår.

Det store politiopbud som der i de efterfølgende dage var i særligt Gadelandet, er ikke en direkte del af efterforskningen men har relation til sagen i og med at nærpolitiet har ekstra fokus på området, oplyser Københavns Politi.

Kørt ned på stien

Den 28-årige er mistænkt for at have kørt den bil, der fredag den 27. marts påkørte en 24-årig mand, som efterfølgende blev fundet død i en lejlighed i Søborg. Den 28-årige har siden slutningen af april været eftersøgt.

Den dræbte blev efter politiets opfattelse forsætligt påkørt på et stisystem ved Vestvolden tæt på Frederikssundvej i Husum.

Drabet på den 24-årige var en af årsagerne til, at Københavns Politi den 4. april indførte visitationszoner på Nørrebro, Husum og i et område på Frederiksberg. Visitationszonen i Husum udløb den 12. juni.

En anden person har tidligere siddet varetægtsfængslet, da han meldte sig selv og fortalte, at han havde kørt bilen. Han er dog blevet løsladt igen, men er fortsat sigtet.