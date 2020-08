Bliv klar til efteråret med det helt rette look

SPONSORERET INDHOLD: Der er mange af os, der ændrer på vores udseende, når det bliver sommer, men det sker ikke nær så ofte om efteråret. Typisk glæder vi os til det gode vejr om sommeren, og det giver os lyst til at få en ny frisure og gå med let sommertøj.

Af SPONSORERET INDHOLD

Inspirationen kan til gengæld godt mangle, når vi vejret igen bliver køligere, og det kan også gå ud over vores humør. Men der er ingen, der siger, at man ikke kan gøre noget for sig selv og skabe en spændende forandring, når efteråret er på vej.

Forskellige årstider bringer forskellige udfordringer, når de kommer til skønhed, hår- og hudpleje. Om sommeren har vi stort fokus på at få nok fugt til hud og hår, samt at beskytte os selv fra solens skadelige stråler. Vejret inspirerer os desuden også ofte til at få en lettere frisure og give håret en lysere farve. Disse forandringer kan være med til at gøre sommeren speciel og booste vores selvtillid. Så hvorfor ikke gøre det samme i de andre årstider?

Efterårstransformation

Der er ingen, der siger, at du ikke kan forkæle dig selv lidt, når efteråret står for døren. Prøv noget nyt tøj og sæt håret på nye måder. Der findes masser af god inspiration til flotte efterårslooks, og der er ingen grund til at bruge tiden på at surmule over, at sommeren er ved at være ovre.

Efteråret er en overgangsperiode. Derfor kan det være svært at komme med en endelig definition af, hvordan efteråret føles eller ser ud. Mange forbinder årstiden med gyldne blade, og efterårsfarverne bliver ofte budt ind i vores hjem og bliver brugt som inspiration til vores outfits. Men hvorfor ikke også bruge dem til håret og makeuppen?

Det kan være, du kunne tænke dig en ny frisure, eller at du måske bare vil lære at sætte håret på en ny måde. Efteråret lægger op til flot hår, der gerne må have lidt mere tyngde end om sommeren, hvor det helst bare skal være køligt. Det kunne være langt bølget hår eller måske en kortere frisure med flere etager? Du behøver ikke at tage til frisøren for at skabe forandring med håret. Nye looks kan opnås med de rette hårprodukter og teknikker. Læs mere om hårprodukter og find gode guides til at sætte håret på nye måder online.

Gør efteråret til noget særligt

Efteråret behøver ikke at blive set som en kedelig årstid mellem sommeren og julen, men der er masser af gode grunde til at se efteråret som noget særligt og fejre, når denne årstid er på vej.

Efteråret er oplagt til lange gåture, hvor man nyder de smukke efterårsfarver, samt hyggeligt stunder derhjemme eller på en café med vennerne, hvor man nyder en krydret kaffe eller chai te. Lækre supper og andre spændende retter hører desuden også hjemme om efteråret.

Lad dig inspirere af alle de ting, der er genkendelige ved efteråret. Gør årstiden til noget særligt ved at finde det helt rette look, der både giver dig fornyet energi og lader dig finde en fornyet kærlighed for efteråret.