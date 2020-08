Fra sidste års børnefestival i EnergiCentret. Foto: presse

EnergiCentret i Voldparken holder den 22. august børnefestival, hvor foreninger, som har aktiviteter for børn og unge, inviterer til smagsprøver på håndbold, dans, heltetræning, gymnastik og floorball

Af Erik Fisker

– For at leve op til Coronareglerne kan vi ikke lukke så mange ind til aktivitetsdelen. Det er derfor vigtigt, at være der fra start kl. 10.00, siger leder af frivilligcentret Mads Faber Henriksen. – Vi siger farvel og på gensyn til foreningerne kl. 11.45. Håbet er jo at børnene får lyst til at blive aktive i foreningerne, når de starter op igen i den kommende uger, og de får en fin pjece med i hånden med overblik over alle aktiviteterne, tilføjer Mads Faber Henriksen.

– Efter et lille Corona break er der også pop up folkekøkken, pop-up koncert og cirkus i det fri.

Her må der være flere siddende gæster, hvor Cirkus Panik laver en cirkusforestilling og Fars Rum og Twist og Polka spiller musik for børn og voksne, som sidder ned på boldbanen bag EnergiCenter Voldparken. Festivalen er i udgangspunktet for alle, men grundet myndighedernes krav, er der begrænsning på hvor mange der kan deltage, fortæller Mads Faber Henriksen.

I år sættes der fokus på at også børn med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og deres familier bliver inkluderet. Derfor er der indgået et samarbejde med Lavuk Entertainment; et eventbureau og en oplevelses-arbejdsplads for medarbejdere med funktionsnedsættelser. Entertainment arbejder aktivt med at nedbryde grænserne mellem det såkaldte normal- og specialområde, og det udmunder i konkrete arrangementer og events, hvor mennesker mødes – ofte med musikken som et fælles tredje.

Lavuk Entertainment står for booking og afvikling af de musikalske indslag, imens foreningerne og EnergiCenter Voldparken står for aktiviteter og Det Økologiske Folkekøkken.

Der vil kunne købes mad, drikke, kaffe, kage og snacks fra Det Økologiske Folkekøkken.

Frivillige fra både EnergiCenter Voldparken og Lavuk er med til at sikre overholdelse af coronareglerne og den gode stemning.