Den lille robot har Halfdan kodet

Kristoffer Rath Hansen er en af de mange frivillige i Coding Pirates og her er han ved at vise Halfdan på 11 år hvordan man koder Ozobot. Foto: Gitte Ganderup

Når børn og unge landet over har det sjovt med og leger med IT hos Coding Pirates, bliver der også skabt en bund af kreativitet og forståelse for den digitale verden, som vi færdes i

Af Gitte Ganderup

Kom og lær at kode en robot og lav et robotdyr. Det lyder som et tiltalende forslag for rigtig mange børn og der er da også stor tilslutning til foreningen Coding Pirates landet over som med sine frivillige undervisningspirater lærer mindre pirater om hvordan man koder men også så meget andet i den digitale verden. Og det er i følge kulturmedarbejder Martin Krogh, Tingbjerg Bibliotek, uhyre vigtigt at børn og unge i dag lærer at være andet end blot digitale forbrugere. De skal være digitale producenter.

– I takt med at alt bliver digitalt, vores køleskabe er digitale, bliver det vigtigt at vores børn og unge forstår hvordan den digitale verden fungerer og hvad det handler om. De skal ikke bare være forbrugere, de skal også være producenter. Vi har brug for dem i fremtiden til for eksempel at finde på løsninger til den grønne omstilling, siger Martin Krogh.

Digitalt sammen

Det er ikke den grønne omstilling Halfdan på 11 år tænker på, når han forsøger at få den lille Ozobot til at bevæge sig, sige lyde og aflæse farver, som han har kodet den til i programmet som er tilknyttet den lille robot. Og så alligevel:

– Jeg kunne godt tænke mig opfinde noget som kunne gøre hverdagen nemmere for alle. Løse et eller andet problem som er i hverdagen, drømmer han.

– Vi har brug for alle de digitale ting i transport og lægevidenskab. Men vi har ikke lige så meget brug for for eksempel Netflix. Det er dejligt at slappe af, men det er ikke noget vi har brug for på samme måde. Jeg vil gerne lave noget som får børn og unge ud og se alle mulige steder hvor det også er sjovt at lave noget sammen, siger han.

Demokratisk indsigt

Webudvikler Kristoffer Rath Hansen er en af de mange frivillige i Coding Pirates. Det har han været i nogle år efterhånden og han er tilknyttet en række afdelinger på Sjælland.

– Jeg er frivillig fordi jeg ville ønske at dette tilbud fandtes da jeg var barn. Jeg lånte en masse bøger om at kode, men det er jo slet ikke det samme. Jeg synes at det er sjovt, når børnene forstår det som jeg viser dem. Når de bliver lige så fascinerede af kodning som jeg er, fortæller han.

Og det er vigtigt at børnene forstår teknikken bag den digitale verden. Også selvom de ikke senere skal gøre det til en karrierevej.

Kodning skal være sjovt og det skal handle om leg og læring med IT. Men der er flere dagsordner end de åbenlyse.

– Det handler om, hvis vi skal helt op på de store emner, demokrati, så de store techgiganter ikke bare overhaler os. Vi skal være andet end forbrugere. Vi er nødt til at have børn som kan navigere i det i fremtiden, siger Martin Krogh.