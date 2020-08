Det sker i kirken uge

Yoga for børn i Bellahøj Kirke. Foto: Åse Thuehøj

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Børnegudstjenester – nu med yoga

Bellahøj Kirke har valgt at føre deres ’søgende profil’ helt ud – også til børnegudstjenesten. Kirken finder, at børn også har brug for at fokusere og finde hvile og for den nære kontakt med deres forældre, som der er lagt op til i gudstjenesten.

Der skal tændes lys i lysgloben, og der skal synges lette taizé-sange, som er medita­tive sange med kun et vers, som gentages nogle gange – og frem for alt skal der laves lette og billedrige yoga-øvelser, som skaber nær kontakt mellem forælder og barn.

Der bliver mulighed for at opleve kirkerummet på en anden måde sammen. Første gang onsdag den 26. august, kl. 17. Tilmelding på www.bellahoejkirke.dk.

Fællesskab og sang

Hver torsdag, kl. 9 er der morgenandagt, fællesskab og sang i Husum Kirke. Tirsdag den 1. september, kl. 19 afholdes aftensang med andagt og tid til ro og eftertænksomhed.

Sommerkoncert i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 27. august, kl. 19.30 spiller Grundtvigs Kirkes nye organistassistent, Amalie Hersnack Kaad sin første koncert i katedralen på bjerget. Kom til Frankrig på musikalsk tidsrejse, der starter i barokken med Clérambaults ”Suite du deuxieme Ton” på det gamle orgel fra 1940 – fortsætter op gennem romantikken med César Francks inderlige værk Prière, og afsluttes med tre af det 20. århundredes største franske orgelkomponister, Jehan Alain, Maurice Duruflé og Olivier Messiaen.

Der er gratis adgang og efter koncerten kan man sige velkommen til Amalie over et lille glas.

Onsdagstræf om genforeningen

Onsdagstræffet den 2. september, kl. 14-16 i Husum Kirke handler om folkeafstemningen og genforeningen i 1920. Foredragsholder Kim Bjerringaard, der ved flere lejligheder og med stor viden og engagement har formidlet historiske emner i Husum Kirke, fortæller.

Børnegudstjeneste og spisning

Torsdag den 27. august, kl. 17 handler det om at være modig og om Daniel i løvekulen, når der er børnegudstjeneste og fællesspisning i Husum Kirke. Den sidste torsdag i måneden kl. 17 inviterer Bettina Birk Jensen sammen med Christina Schimmell Rindorf til gudstjeneste i børnehøjde. Efter gudstjenesten er der fællesspisning.

Koncert på hammerklaver

Torsdag den 3. september, kl. 19 er der koncert i Husum Kirke. Sammen med Ensemble Amadeus spiller pianisten Morten Mogensen på originalt hammerklaver – forgængeren for det moderne klaver – to klaverkoncerter; én af Haydn og én af Mozart. Derudover spiller ensemblet også et divertimento af Mozart. Fri entré og op til 50 personer.

Gudstjenester uge 35:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 30/8, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 30/8, kl. 10:

Højmesse v/ Lisa Joshi

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 30/8, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 30/8, kl. 10:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 30/8, kl. 10.30:

Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 30/8, kl. 10.30:

Gudstjeneste

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 30/8, kl. 11:

Højmesse

Søndag 30/8, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 30/8, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen