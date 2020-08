Det sker uge 33 og 34

Husum Kirke Morgenandagt Torsdag d. 13/8 kl. 9: Fællesskab og sang – Kom til morgenandagt med sang i Husum Kirke. Denne torsdag ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Café SAMMEN Fredag d. 14/8 kl. 10-12: Café SAMMEN er åben i Husum Kirke. Tilmelding er nødvendig af hensyn til antal og tilgængelige kvadratmeter. I sidder i udgangspunktet […]

Af Redaktionen, redigeret

Husum Kirke

Morgenandagt

Torsdag d. 13/8 kl. 9: Fællesskab og sang – Kom til morgenandagt med sang i Husum Kirke. Denne torsdag ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Café SAMMEN

Fredag d. 14/8 kl. 10-12: Café SAMMEN er åben i Husum Kirke. Tilmelding er nødvendig af hensyn til antal og tilgængelige kvadratmeter. I sidder i udgangspunktet udenfor med god afstand, hvor der serveres lidt koldt at drikke og lidt snacks. Du kan tilmelde dig ved at ringe eller skrive til Maria på 2118 1304.

ANX’et

Tirsdag d. 18/8 kl. 10: Fællessang i ANX’et. Denne måneds fællessang i Husum Kirke rykkes fra den anden til den tredje tirsdag. Vi rykker desuden fra ANX’et til kirkerummet, da her er bedre plads til sang, når afstand skal holdes.

Fællessang i ANX’et er fællesskab, hygge og en hel masse sang. Ved roret står Kirsten Thorup. Det koster ikke noget at droppe ind og synge med. KOM!

Aftensang

Tirsdag 18/8 kl. 19: Aftensang – kom til aftensang med andagt ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen. Her er tid til ro og eftertænksomhed.

Læsekreds

Litteraturen, filosofien og poesien. Ny læsekreds i Husum Kirke. Sognepræst Iben Hornshøj Sørensen åbner en onsdag i august og oktober i tidsrummet 10-11.30 Husum Kirkes anneks og inviterer indenfor til en ny læsekreds, hvor der dykkes ned i litteraturen, filosofien og poesien. Alt det, der læses i denne sæson, kan lånes på biblioteket som bog, lydbog og ebog (E-reolen). Deltagelse er gratis, og ingen tilmelding nødvendig.

19. august / Søren Ulrik Thomsen ”En hårnål klemt inde bag panelet”, Gyldendal 2016. En samling af meget korte og længere betragtninger over livet, kærligheden og døden. En buket af vemodige, krasse, livskloge og humoristiske tekster.

21. oktober / Bertel Nygaard ”Håb”, Tænkepauser, Aarhus Universitetsforlag. Tænkepauser er en meget rost bogserie, hvor kloge hoveder udforsker et kendt begreb.

Sammen

Torsdag d. 20/8 kl. 9: SAMMEN om morgenandagt og sang – torsdagens morgenandagt i Husum Kirke er ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Husumvold Kirke

Højmesse

Søndag d. 16/8 kl. 10: Højmesse 10. søndag efter trinitatis ved sognepræst Stig Boel. For at blive ved med at passe på hinanden, er der i kirken plads til 20 på kirkebænken, og for at ingen skal gå forgæves, bedes I tilmelde jer gudstjenesten på www.husumvoldkirke.dk. For spørgsmål i forbindelse med tilmelding, ring til kirkekontoret på 38 60 90 40. Reserveres alle stole til den første højmesse, inviteres der til endnu en gudstjeneste kl. 10.45. Og reserveres alle stole i løbet af weekenden, åbnes tilmeldingen lørdag kl. 18 og søndag kl. 8.30.

Orienteringsmøde

Torsdag d. 20/8 kl. 19: Orienteringsmøde i Husumvold Kirke / Menighedsrådsvalg 2020. Kom og hør, hvordan Husumvold Sogns Menighedsråd arbejder – og om mulighederne for selv at stille op til menighedsrådsvalget ved valgforsamlingen den 15. september. Sæt præg på din sognekirke!

Fredagsmøde

Fredag d. 21/8 kl. 14-16: Andagt og Fredagsmøde: ”Røverhistorier fra alverdens landeveje” fortalt af eventyrer og foredragsholder Jan Tvernø. Om sikkerhedslandinger i Papua Ny-Guinea, illegale frokoster under ramadanen i Iran, rejser til lande som i realiteten ikke eksisterer, mødet med bjerggorillaer i Uganda, og et utilsigtet illegalt ophold i Sudan.

Der begyndes med en kort andagt kl. 14.00 ved sognepræst Stig Boel. Undervejs er der tid til snak, kaffe og brød.

Gudstjenester

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 16/8, kl. 10.30: Bellahøjmesse v/ Johanne Haastrup

Mandag 17/8, kl. 11: Ældregudstjeneste v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 16/8, kl. 10: Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 16/8, kl. 10.30: Højmesse v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 16/8, kl. 10: Højmesse v/ Stig Boel

Torsdag 20/8, kl. 10.30: Børnehavegudstjeneste v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Se kirkens hjemmeside

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 16/8, kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 16/8, kl. 11: Højmesse

Søndag 16/8, kl. 18: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 16/8, kl. 10: Højmesse v/ Morten Miland Samuelsen