Drømmen er gået i opfyldelse

Sebastian Spangsberg er ny ungdomsformand i håndboldklubben IF Stadion. Foto: privat

Hallen i Voldparken er base for håndboldklubben IF Stadion

Af Erik Fisker

Drømmen er gået i opfyldes for IF Stadion. IF Stadion, boligforeningen AAB38 og Brønshøj-Husum Lokaludvalg skabte visionen om at omdanne Voldparkens Skole til idræts- og mødestedet EnergiCenter Voldparken med en ny moderne hal. Sammen med Udviklingsforeningen på EnergiCenter Voldparken leverede de det lange seje træk for at realisere drømmen. For IF Stadion gik den i opfyldelse, da holdet spillede sin første turneringskamp den 28. januar 2017 i ECV Hallen. I dag bruges hallen af mange foreninger til træning, stævner og er IF Stadions hjemmebane til turneringskampe.

Fremgang for IF Stadion

IF Stadion er vokset sportsligt, organisatorisk og vigtigst af alt på børne og ungdomssiden. – Uden et stærkt børnearbejde, igen forening og uden en stærk lokal forankring, ingen fremtid, siger Allan Juhl Jensen formand for IF Stadion.

– Det er ikke bare fremgang for en håndboldklub. Det er med til at gøre området mere trygt og attraktivt med de mange aktiviteter for børn og unge og den stærke frivilligkultur, som har været med til at skabe succesen på EnergiCenter Voldparken, siger formand for Udviklingsforeningen på EnergiCenter Voldparken, Karsten Brisell.

Fra et til ni hold

Sebastian Spangsberg er den nye ungdomsformand i IF Stadion og kom til klubben med et klart formål: at genopbygge håndboldklubbens ungdomsafdeling, og skabe gode foreningsoplevelser for børn og unge i Brønshøj-Husum.

– Da jeg kom til klubben fra Svendborg, havde IF Stadion et enkelt ungdomshold. Nu er vi oppe på 9 hold med næsten lige mange piger og drenge. Hele kulturen i klubben har forandret sig, og der er kommet flere frivillige til, som giver en hånd og som tager ansvar. Og nøgleordet for succesen er samarbejde. Samarbejde med forældre, med EnergiCenter Voldparken og dialogen med andre foreninger, fortæller Sebastian.

IF Stadion har været en del af Get2sport, som støtter idræt i udsatte boligområder. Og Sebastian har sammen med Tingbjerg, Korsager, Brønshøj og Husum Skole gennemført Åben Skole forløb i ECV Hallen med introduktion til håndbold.

– Udover at have en fed hal at træne og spille kampe i, så har samarbejdet med EnergiCenter Voldparken betydet meget. ECV er et sted, som børnefamilierne godt gider komme til de mange børneaktiviteter, folkekøkken, byhaven og musik, tilføjer Sebastian.

Jesper Christensen glæder sig

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) har som aktiv lokalpolitiker og borgmester haft en særdeles aktiv hånd med i spillet undervejs i processen. Han glæder sig over udviklingen:

– ECV og ECV Hallen bidrager positivt til bydelens identitet, og det er jeg glad for. Som børne- og ungdomsborgmester er jeg naturligvis begejstret over, at håndboldklublivet tiltrækker så mange børn og unge. Stor cadeau til de frivillige, som bar det igennem og til dem, som kommer med nyt blod og fylder rammerne ud, siger Jesper Christensen.

Fremgang for flere foreninger

Hele tre foreninger på EnergiCenter Voldparken har indgået socialt partnerskab med Københavns Kommune. Det er IF Stadion, DUI LEG og VIRKE og Street Society. Samtidig har Frivilligcentret fået midler fra Trygfonden til at koordinere indsatsen for at få flere børn ind i foreningslivet på EnergiCenter Voldparken. EnergiCenter Voldparken har over 70 aktive foreninger og hold i alle aldre.