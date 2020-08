En anderledes sommerhilsen

Holbæk Garden for fuld udblæsning på en sjælden regnfuld lørdag i Tingbjerg. Foto: Hamza Malik

Holbæk Garden spillede og marcherede rundt i gaderne i Tingbjerg på en utrolig regnfuld lørdag i sommerferien. Det var lokale aktører, som på en lidt utraditionel måde ønskede bebeboerne god sommer.

Af Erik Fisker

Afsenderne havde planer om drive-in bio, men da dette ikke kunne lade sig gøre sendte Tingbjerg-Husum Partnerskab (Tryghedspartnerskabet), Den boligsociale helhedsplan Tingbjerg og Utterslevhuse, NREP, Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus og Innovator i stedet et levende og larmende postkort på gaden i Tingbjerg for at sætte gang i gaden i en ellers lidt stille og coronaramt virkelighed.

Også Tingbjerg Hjemmet fik en privatkoncert ude i deres gård, så de kunne se showet fra altanerne og vinduerne.