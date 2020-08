Et ja til sammenholdet i Tingbjerg

Mia Nyegaard (R), socialborgmester i København

Brønshøj-Husum Avis skrev for nyligt, at beboerne i de almene boliger i Tingbjerg og Utterslevhuse har stemt ja til en ny boligsocial helhedsplan for området.

For mange er en ’boligsocial helhedsplan’ et fremmedord. Men er det faktisk noget, der har stor betydning for livet i de cirka 2.500 almene boliger, som ligger i området.

Lommepengejobs til de unge, madklubber for mænd, babycafé og socialfaglig rådgivning til familier er blandt de mange indsatser i helhedsplanen, som siden 2002 har været med til at styrke sammenholdet i Tingbjerg-Utterslevhuse. Med til at forbedre naboskabet og inkludere de mennesker, der ikke har det store netværk.

Med beboernes ja til en ny plan, sender de et stærkt signal om, at de er solidariske og står sammen om at støtte de naboer, der har mest brug for det.

Vi oplever for tiden en hård politisk linje fra Christiansborg, når det gælder landets socialt belastede boligområder. Hvis boligområderne ikke lever op til bestemte kriterier, bliver der sendt bulldozere ud for at jævne folks hjem med jorden.

Tingbjerg-beboernes ja til en fortsat boligsocial helhedsplan viser en anden vej. Beboerne i boligområderne er gennem huslejen selv med til at finansiere helhedsplanen, og jeg har stor respekt for og vil gerne sige tak for, at de ønsker at prioritere det, selv om flere af områdets beboere næppe hører til blandt samfundets rigeste.

Belastede boligområder skal ikke rives ned, men tales op og løftes med indsatser, der styrker fællesskabet og mulighederne for det enkelte menneske. Det har Tingbjerg-beboerne med deres ja bidraget til.