Få råd til mere i hverdagen

SPONSORERET INDHOLD: Er din hverdag blevet lidt for meget rugbrød og leverpostej? Savner du flere penge at bruge på noget sjovt i hverdagen? Du kan spare dig til meget og med de rette sparetips, kan du få råd til noget af det, der gør livet lidt lettere. Læs videre og lær meget mere om, hvor du kan sætte ind over for din økonomi.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvis du ønsker at købe en ny telefon, så du lettere kan lægge billeder på instagram, så kan det være, du bliver nødt til at spare sammen allerede fra i dag. Pengene kommer ikke af sig selv, og derfor er det en god idé at vide, hvor du kan spare, uden det behøver gå ud over kvaliteten af din hverdag. Her kan du læse mere om, hvordan du også får flere penge i hverdagen.

Gode sparetips til en travl hverdag

Først og fremmest bør du kigge på dit budget. Hvad ryger ind, og hvad ryger ud hver måned? Har du mere end én streamingtjeneste, du abonnerer på? Så har du allerede for mange. Hvis du gerne vil skrælle det hele væk, så findes der også masser af gratis tjenester på internettet, hvor du har mulighed for at se sunde og gode kvalitetsprogrammer til hver en tid.

Det samme gælder i øvrigt også for musik- og podcasttjenester. I dag har du muligheder for at abonnere på kultur, ligesom vi holdt avis i gamle dage. Det er mange penge at bruge på kultur hver måned, og hvis du gerne vil støtte dine favoritkunstnere eller skabere, så kan du bruge lidt af din tid på at se reklamer. Der er penge at spare på at se 10 sekunder af en reklamevideo.

Planlæg alt fra mad til rejser

Det er dyrt at være spontan. Der hvor dine penge ryger ned i et sort hul, er der sidst på eftermiddagen, hvor du køber slik, sodavand eller alkohol i supermarkedet, fordi din dag har været lang, og du har hårdt brug for det. Køb aldrig ind på tom mave, for så køber du alt det, du ikke har behov for.

Sammen med din partner eller ægtefælle kan du også lave en decideret madplan, som I følger. Hvis I kender jeres behov sådan nogenlunde, så kan der være masser af penge at spare, hvis I har ugerne planlagt, laver maden selv og undgår madspild. I kan spare op til halvdelen af udgifterne, hvis I benytter jer af supermarkedernes nedsatte priser og fryser ned, når I kommer hjem. Udnyt at madspild er på dagsordenen, så supermarkederne heller vil sælge end at smide ud. Så finder I ofte mad til billige penge.

Det samme gælder turen tværs over landet. Med lidt planlægning kan det lade sig gøre at finde billetter til en fjerdedel af prisen. Hvis du ikke har hørt om samkørselstjenester, så find det på nettet og undersøg sagen. Du kan ofte komme til den anden ende af landet for en langt billigere pris, end hvis du skulle tage offentlig transport. Hvis du ved, hvor du skal lede, så er der gode penge at spare, så du kan få råd til det, der gør dit liv lidt sjovere.