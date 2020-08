Fix satte 3 måls føring over styr

Efter en 2. halvleg med tørre tæsk formåede Fix at udligne til 4-4 i de døende minutter af kampen. Foto: Christian Ove Carlsson

Boldklubben Fix gik til pause med solid føring, men måtte nøjes med 1 point i kampen mod Fr. Holm Sydhavnen

Af Redaktionen, redigeret

Fix satte en sikker 3 måls føring over styr, da gæsterne fra Fr. holm i Sydhavnen i tirsdags var på besøg i Pilesvinget. Hjemmeholdet kom flot fra start, og et voldsomt presspil virkede utrolig effektivt, så hjemmeholdet kom foran med 3-0 og det virkede som om, at det kun var et spørgsmål om sejrens størrelse.

I pausen må gæsterne fra Sydhavnen have drukket en ordentlig mundfuld af Miraculix´s magiske trylledrik, for de kom ud som lyn og torden og satte sig fuldstændig på kampen. Lige så overlegne som Fix var i første halvleg, lige så overlegne var gæsterne i anden, hvis ikke endnu mere. Intet fungerede for Fix, og de 3-0 blev til 3-4. I de døende minutter udlignede Fix til 4-4, og kunne dermed tage 1 point med hjem. Begge hold må dog stå med en følelse af, at de mistede 2 point, alt efter hvilke briller der så kampen.

