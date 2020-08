Første spadestik taget til nyt spejderhus

Torsdag i sidste uge blev der taget det første spadestik til det kommende spejderhus på grunden ved Brønshøj Vandtårn. Foto: Kaj Bonne

Om en måned køres de store maskiner ind på grunden ved Brønshøj Vandtårn – og til næste sommer skal byggeriet være færdigt

Af Erik Fisker

Seks år efter at de første skitser til et spejderhus på grunden ved Brønshøj Vandtårn blev tegnet, kunne man torsdag i sidste uge tage de første spadestik til byggeriet. De mange indbudte blev budt velkommen af en repræsentant for spejdernes hytteudvalg – en velkomst der også var særligt henvendt til spejdernes kommende naboer, som ikke alle har været begejstret for udsigten til spejdernes byggeplaner, men som spejderne håber på at få et godt samarbejde med.

3 Gyldne spader

Til at tage det første spadestik var indbudt arkitekt Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter, der har tegnet det kommende spejderhus. Også to mikrospejdere deltog i at grave i den hårde jord samt Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen.

– Det er et fantastisk projekt, og jeg vil gerne sige tak på kommunens vegne og tillykke til de ildsjæle, der har gjort dette muligt, sagde Jesper Christensen. – Læring sker ikke kun i skolen men også i fritiden, sagde borgmesteren med henvisning til både spejdernes aktiviteter og de læringscirkler, der skal etableres i forbindelse med byggeriet.

– Der har været en periode for år tilobage, hvor spejderbevægelsen så ud til at have lidt trange kår, men jeg er glad for at spejderne har oplevet en renæssance med rigtig mange børn og unge, sluttede Jesper Christensen, idet han tilføjede at han var sikker på, at der ville blive et godt naboskab mellem spejderne og de omkringboende.

Endvidere blev der holdt taler af Anne Galmari, der står for udformningen af udearealerne samt formanden for bestyrelsen i Bellahøj 21st Barking, Anders, der betegnede begivenheden som en kæmpestor dag for de lokale spejdere, men måtte erkende at der havde været både op- og nedture.

Endelig var der en hilsen fra Lokale og Anlægsfonden, der fandt, at projektet med spejderhuset var så godt og nyskabende, at det ville alment kendt.

Fra Herbergvejen via Rytterskolen til Brønshøjvej

I over 45 år holdt gruppen til i en træbarak på Herbergvejen ved Bellahøj. I 2015 måtte spejderne vige for et boligbyggeri og har midlertidigt fået husly i Rytterskolen på Brønshøj Torv , mens der har været arbejdet med at etablere et nyt spejderhus – herunder at finde både lokalisering og finansiering.

Det kommende klubhus er blandt andet støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Lokale- og Anlægsfonden, Knud Højgaards Fond, Københavns Kommune, Friluftsrådet og Nature Moves, samt spejdernes egenfinansiering.

Se flere af Kaj Bonnes fotos på https://kajbonne.myportfolio.com/gladsaxe-bladet