Fokus på det grønne Brønshøj-Husum

Ida Jørgensen, formand for Lokaludvalgets Miljøudvalg. Foto: Kurt Lønstrup

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fem fagudvalg, der er åbne for alle. Et af dem er Miljøudvalget

Af EF/ Dina Findrilakis Kalkrup

Brønshøj-Husum er en af Københavns Kommunes grønneste bydele. – Jeg tror, at det grønne har tiltrukket rigtig mange af byens borgere, siger Ida Jørgensen, der er formand for Lokaludvalgets Miljøudvalg. De grønne områder er meget forskellige. Der er blandt andet parker, kirkegårde, villahaver, boldbaner, Vestvolden og Utterslev Mose. – Især den vilde natur og dyrelivet i Utterslev Mose er helt specielt i Københavns Kommune, og jeg føler mig meget heldig, fordi jeg bor så tæt på, fortæller Ida Jørgensen.

Ida Jørgensen har boet i gåafstand til Utterslev Mose i 20 år og i Husum siden 2011. Idas yngste datter går på Husum Skole og de to ældste (en søn og en datter) har gået på Utterslev Skole. Ida og hendes mand er begge gymnasielærere.

Mosetræf, Naturbyens Forårsfestival og lokale naturture

Miljøudvalget arbejder både med at beskytte naturen og også med at give muligheder for at få gode naturoplevelser.

– Vi er med til at organisere større begivenheder som Mosetræffet og Naturbyens Forårsfestival. Den sidste blev desværre aflyst i år pga. faren for Covid-19, men Mosetræffet bliver heldigvis til noget den 13. september; ganske vist i en lidt anden form, da vi har slået os sammen med Naturens Dag, som organiseres af Dansk Naturfredningsforening og Friluftsrådet, siger Ida Jørgensen.

– Vi har måttet aflyse mange aktiviteter pga af Covid-19, men vi gik så i gang med noget, som kunne lade sig gøre; nemlig en affaldsindsamling: ”Vi tager skraldet – sammen hver for sig”. Og derefter er vi så småt i gang igen; vi har afholdt den første Flagermustur i Kirkemosen efter nedlukningen, og Botanisk Forening, som vi samarbejder med, har haft tur til Langholmen, fortsætter Ida Jørgensen.

– Hvis man skulle være interesseret i ture ud i den lokale natur, så kan man følge med på Lokaludvalgets hjemmeside, hvor alle aktiviteterne kommer med under nyheder, eller man kan give Lokaludvalgets facebook side et ”like”, tilføjer hun.

Vandkvaliteten i Utterslev Mose

– Det har længe været en hjertesag for Lokaludvalget – og før vores tid Lokalrådet – at stoppe forureningen af Utterslev Mose og Fæstningskanalen. Til efteråret går kommunen i gang med at oprense gammelt slam fra Fæstningskanalen, og det vil betyde, at der kommer mindre forurening ind i Utterslev Mose. Det er desværre ikke nok til at vandet kan opnå en ”god økologisk tilstand”. Vi presser derfor på, for at Københavns Kommune skal gøre mere for at stoppe overløb af kloakvand ved kraftige regnskyl, siger Ida Jørgensen.

Skilte i mosen

– Vi arbejder også for at formidle viden om livet i Utterslev Mose. Skiltene i mosen er i dårlig stand, og flere steder er de ved at falde fra hinanden. Ildsjæle har arbejdet med at identificere dyr og planter i mosen, som skal vises på skiltene og en lokal grafiker, der har arbejdet for Zoo, har tegnet fuglene til skiltene. Vi er meget stolte af projektet. Vi har nogle midler til det, men mangler desværre stadig en mindre sum penge. Vi håber, at det kommer med, når Københavns Kommune lægger budget for 2021, siger Ida Jørgensen.

Miljøudvalgets møder

Miljøudvalget mødes en gang om måneden på forskellige ugedage. – Vi er en gruppe af ildsjæle og folk med stor lokal viden og engagement, men vi kan sagtens være flere, siger Ida Jørgensen, og fortæller videre: – Skriv til mig eller til lokaludvalgets miljømedarbejder Jens Christian Elle, hvis der er et ønske om at deltage i arbejdet med miljøet i Brønshøj-Husum.