Gå tur med Lone

Gåturene startede mens foråret sprang ud. Foto: Lone Christensen

Siden marts har Lone Christensen gået ture i mosen og inviteret andre med

Af Gitte Ganderup

Siden marts har Lone Christensen gået ture i mosen og inviteret andre med. Turene er udelukkende en gåtur og fællesskab for 6 mennesker ad gangen og længden er én mose. En rute som er 3,3 km lang, vurderer Lone.

For at turene skal være coronasikre er der et max antal deltagerpladser og man skal tilmelde sig under Lones opslag i facebookgruppen Brønshøj. Mødestedet er ved busstoppestedet på hjørnet af Åkandevej og Pilesvinget. Opslagene bliver løbende lagt op og de fortsætter ind i efteråret, fortæller hun.