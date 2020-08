GraaZonen genopstår

Under corona-krisen har Krølle Erik ydet sit solide bidrag til at holde liv i Pilegården, hvilket skete med hele to koncerter den 10. juli. Foto: kv

Af Kaare Vissing

Sangeren og guitaristen Krølle Erik, der har slået solide rødder i Kulturhuset Pilegården, er ikke kun som musiker, men også som arrangør en yderst aktiv herre – og nu lader han et i sin tid friskt, men alt for kortvarigt initiativ genopstå. Herom udtaler han til Brønshøj-Husum Avis:

”Da Ipsens Kaffebar lukkede (i januar 2015), var vi en gruppe musikelskere, der startede musikforeningen GraaZonen for at videreføre den gode stemning og musik på kaffebaren. Vi havde en del problemer med at finde et passende lokale, men fandt det i Cirkus Paniks helt unikke cirkusbygning på Skjulhøj Allé i Vanløse (kun hundrede meter fra grænsen til Brønshøj). Her holdt GraaZonen så til i en kort periode, hvor den gode stemning fra kaffebaren blev ført videre i et frugtbart samarbejde med TV-Bella og dettes daværende leder Louis Clément.”

Desværre havde initiativet svært ved at hænge sammen økonomisk, og med Louis Cléments pludselige død i april 2015 mistede Graazonen en solid støtte. Om konsekvensen heraf fortæller Krølle Erik:

”Vi måtte stoppe med de dejlige fredagskoncerter, men foreningen blev aldrig nedlagt. Nu har Pilegården inviteret GraaZonen indenfor – i første omgang for at afholde to arrangementer, begge på søndage: den 23. august og den 6. september, hvor Café Pilen serverer stjerneskud kl. 18 – 20, hvorefter det (fra kl. 20) går løs med Krølle Eriks Bluesband – krydret med gamle og nye musikalske venner, der lige kommer forbi. Entré.”