Græshoppen Grete kan ikke sidde stille

Foto: colourbox

Teateret Flyvende Prinsesse optræder med musikhistorien Græshoppesalsa på Den bemandede legeplads i Husumparken onsdag den 12. august

Af Gitte Ganderup

Den lille græshoppe elsker at hoppe og har slet ikke tid til at sidde stille og lytte til, hvad de andre græshopper vil lære hende om den store verden udenfor. Men en dag kommer hun til at lave et kæmpespring og farer vild i den vide verden som er både sjov, skræmmende og ensom.

Heldigvis er der nogen der gerne vil hjælpe men hvordan kan to langsomme snegle hjælpe en vildbasse-græshoppe?

Græshoppesalsa er en musikhistorie om græshopper, fællesskab, og ensomhed og om at finde hjem til sig selv på en ny måde

Publikum synger og spiller med i historien som har en hovedperson der er svær at fange. Forestillingen er skabt af Jacob Stage og Dorte Abrahamsen som også er på scenen.

Tid og sted

Den bemandede legeplads i Husumparken

Nordrupvej 16, 2700 Brønshøj

12. aug. 2020 10.00-11.00

Gratis