Gratis Shakespeare for børn

Bagning af King Lears fødselsdagskage. Foto: Søren Hasselgaard Skaaning

Der er mulighed for at opleve Shakespeares berømte drama King Lear i en gratis, nonverbal og sprudlende dukketeaterversion af Passepartout Theatre Production for hele familien lørdag den 29. august, kl. 10 og 11.30 i Pilegården.

Af Erik Fisker