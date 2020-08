Ikke hvad vi havde håbet på

En frustreret Aleksandar Lazarevic, som også scorede Brønshøjs enlige mål. Foto: Thomas Løser

Vi havde sat næsen op efter en sejr i sæsonpremieren, men Vanløse ville det anderledes

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Det blev til et 1-2 nederlag i Slaget om Slotsherrensvej på Tingbjerg Ground. Aleksandar Lazarevic scorede vores enlige mål, mens Simon Pedersen og Daniel Nielsen scorede for gæsterne.

I løbet af kampen var der debut til Victor Michaelsen, Emil Vatani, Adil Guendouri og Bayan Fenwick.

Vi var det bedste hold på banen i de første 40 minutter, men havde svært ved at omsætte overtaget til chancer.

Men efter 19 minutters spil slog Nicolai Clausen en fantastisk tværpasning over mod Adil Guendouri. Guendouri fik med en flot nedtagning fuldstændig taget fusen på en Vanløse-spiller og kunne spille bolden på tværs til Lazarevic, som scorede i et tomt mål. 1-0 til os.

I de første 40 minutter var det også lykkedes at holde Vanløse fra nogen chancer. Det var dog tæt på at gå galt to gange pga. dårlige afleveringer, men begge gange fik Jeffrey Ofori, der spillede sin førsteholdskamp nummer 100 for Brønshøj, raget kastanjerne ud af ilden.

Efter scoringen til 1-0 overlod vi desværre initiativet til Vanløse, som fik lagt et pres på os, og to minutter før pausen fik de udlignet.

Mohamad Fakhri Al-naser kunne upresset og med masser af plads omkring sig smide bolden ind i feltet, hvor Simon Pedersen fik hovedet på bolden. Victor Michaelsen fik ram på bolden, men ikke nok til at forhindre den i at gå i nettet. 1-1.

2. halvleg startede som første med et overtag til os, men igen meget få chancer. Vi var tæt på efter 10 minutters spil, da Vatani gled forbi en række Vanløse-spillere. Afslutningen sad dog lige på Lasse Krogh.

I kampens sidste 20 minutter begyndte Vanløse at røre på sig. Der var chancer til både Rasmus Gaudin og Asger Højmark, men skarpheden manglede.

Det gjorde den til gengæld ikke i det 76. minut. Her fik vi ikke dækket ordentligt op på et hjørnespark, og så kunne midterstopperen Daniel Nielsen header bolden i mål. 2-1 til Vanløse.

Godt og vel fem minutter senere var vi tæt på at udligne, da Lars Emil Juel Andersen fik headet bolden på tværs til Rasmus Zinck. Men Zinck fik ekspederet bolden over mål et par meter fra målstregen.

Kort tid efter kunne Al-naser havde lukket kampen for Vanløse, da Tranberg mistede bolden lige udenfor eget felt. Men Michaelsen kom godt ud af sit mål og fik akkurat rørt bolden nok til, at den gik forbi mål.

I kampens slutning ville Brønshøj-spillere gerne have straffe, men dommer Sebastian Friis Aagerup vurderede, at forseelsen skete udenfor feltet. Desværre førte frisparket ikke til noget, og det endte derfor med et 1-2 nederlag i sæsonens første kamp.

En kamp, hvor vi ellers var i kontrol det meste af tiden, men ikke var farlige nok på den sidste tredjedel af banen. Det var Vanløse til gengæld, og det gav dem sejren.

Næste kamp er allerede på tirsdag den 1. september kl. 19, hvor vi møder Frem hjemme i 1. runde af Sydbank Pokalen.