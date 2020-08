Kæmpestor SpejderBorg vil ødelægge naturen – ikke passe på den!

Kirsten Marner, Brønshøj Kirkevej 58, 2700 Brønshøj

Jeg er helt enig med Lars Nørgaard Andersens indlæg d 29. juli i BHA.

Hvorfor bygge en kæmpestor SpejderBorg klods op ad det fredede Vandtårn, som er et vartegn for Brønshøj??

Byggeriet vil fuldstændig ødelægge indtrykket af Vandtårnet, ja hele området omkring tårnet, på grund af størrelsen!!!

Hvorfor skal borgen med indergård fylde over 800 kvm, så man også er nødt til at bygge ny vej og 6 P-pladser??

Skal spejderne ankomme i bil? Skal de være indenfor?? Skal de ikke ud i naturen? Passe på naturen og de gamle træer? Lære om biodiversitet – i stedet for at lære, hvordan man nedbryder naturen og fælder træerne??

Hvorfor ikke bruge de ledige og egnede lokaler i bydelens skoler, der har grønne udenomsarealer – eller bruge de op mod 30 mio kr til indkøb af eksisterende bygninger?? Bare for kommunens andel af udgifterne kunne de købe det tidligere menighedshus på Præstegårds Alle, hvor der tidligere var spejdere. Så kunne de få deres eget sted med det samme, skåne vores bynatur og give plads til alle de spændende kulturelle projekter for Vandtårnet.