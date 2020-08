Kys og kør ved Husum Skole

Det er ikke længere muligt at køre ned til Husum Skoles hovedindgang fra Smørumvej. Karlslundevej er ensrettet og der er bygget kys-og-kør anlæg. Foto: Kaj Bonne

Skolebørn og forældre i bil på Husum Skole skal fra skolestart vænne sig til at køre ind ad den korrekte vej til Husum Skoles hovedindgang på Karlslundevej

Af Gitte Ganderup

Skolebørn og forældre i bil på Husum Skole skal fra skolestart vænne sig til at køre ind ad den korrekte vej til Husum Skoles hovedindgang på Karlslundevej. Henover sommeren er der blevet bygget et kys-og-kør anlæg som en del af cykelstien Husumforbindelsen men i høj grad også som et resultatet af flere års arbejde fra skolebestyrelsens side.

– Skolebestyrelsen på Husum Skole er meget glade for at der endelig sker noget med trafiksikkerheden foran Husum skole på Karslundevej. Vi har igennem mange år arbejdet på at få sikret at vores skolebørn kunne færdes mere sikkert – og det kaos der hersker med afsætning af elever, parkerede biler, biler der kører i begge retninger, cyklister og gående elever, kan blive elimineret, siger formand for skolebestyrelsen Annette Andersen.

Års arbejde

Bestyrelsen har i samarbejde med skolen i flere år været i dialog med Sikker Trafik, Politiet, Teknik- og Miljøforvaltningen samt projektledelsen for cykelstien Husumforbindelsen.

Cykelstien er planlagt til at skulle gøre cykelvejen på Korsager Allé ganske tæt ved skolen mere sikker samt binde hele Husum sammen på tværs fra Korsager Allé forbi EnergiCenter Voldparken og til Tingbjerg. Men også på de indre linjer på skolen, er der lagt et stort arbejde.

– Der er udarbejdet en trafikpolitik på skolen omkring udnyttelse af andre indgange til Husum Skole end Karslundevej og vi har kørt events henvendt direkte til forældrene om at hjælpe med opmærksomhed på trafiksituationen – specielt når det begynder at blive mørkt om morgen. Men vi har kunnet konstatere, at der stadig har være farlige situationer og utryghed omkring hovedindgangen, fortæller Annette Andersen og afslutter:

– Med ensretningen og kys-og-kør anlægget er det vores klare forventning, at morgenaflevering vil blive en væsentlig anderledes oplevelse – også når det begynder at blive mørkt om morgen. Vores største ønske er at vores elever og forældre oplever at forbedringen øger trafiksikkerheden og farlige situationer vil blive ellimineret.

Det er planen at anlægget skal være færdig ved skolestart mandag den 10. august.