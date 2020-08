Lokaludvalget skal se på trafiksikkerhed

Christoffer Rosenkrands har været, og er, medlem af Lokaludvalget som først suppleant og derefter valgt. Foto: privat

Trafiksikkerhed og højresvingsulykker blev i starten af juli desværre aktuelle emner. Lokaludvalget vil bringe fokus på Frederikssundsvejs sikkerhed

Af Gitte Ganderup

Juli var lige kommet i gang, da den første højresvingsulykke skete ved Tuxensvej og en uges tids senere igen ved Holcks Plads. Begge ulykker med tragisk udfald.

Christoffer Rosenkrands, medlem af Lokaludvalget og formand for Børne-, Unge- Fritids- og Idrætsudvalget (BUFI), skrev den 16.juli i facebookgruppen Brønshøj, at han gerne modtog gode ideer til hvad der kunne gøres ved de kryds som er ved Frederikssundsvej efter to ulykker inde for en uge.

Og responsen var stor. På to timer havde opslaget fået over 100 likes og omkring 75 kommentarer med idéer til hvad der kunne gøres, tanker om hvad problemerne er og hvor de udfordrede steder er i bydelen.

– Der er to ting som jeg har bidt mærke i. Den første er den enorme interesse og hurtige respons. Det tager jeg som et udtryk for at folk mener, at dette er et alvorligt problem, fortæller Christoffer Rosenkrands som også selv har en fornemmelse af at trafiksituationen i Brønshøj er forværret over de seneste 10 år.

– Det andet som jeg bed mærke i er, at det ikke kun er ved de berørte steder, men at der er mange andre steder i bydelen, hvor folk også føler sig utrygge i trafikken.

Brønshøj er en bakketop

Det sammenfaldende ved de to ulykker, og også ved tidligere trafikulykker i området, ser ud til at være at de sker lige neden for bakketoppen som Brønshøj Torv ligger på.

Man er som trafikant for enden af en bakke hvor der holder biler parkeret på vejen.

Der er mange hensyn at tage med mange typer trafikanter og vejen er enkeltsporet, så når man som bilist skal dreje af den trafikerede Frederikssundsvej, holder der hurtigt biler og venter.

– Det skal undersøges hvad der rent trafikteknisk kan lade sig gøre, og der skal laves ændringer på et sagligt grundlag. Men jeg synes, at nogle af de løsningsforslag som er kommet frem er lige til højrebenet. Men dem vil jeg ikke åbne op for her, før jeg har talt med Lokaludvalget, siger Christoffer Rosenkrands.

Processen

I skrivende stund er der skrevet 168 kommentarer under opslaget og den videre proces er, at Christoffer Rosenkrands tager alle de mange inputs med til Lokaludvalgsmødet den 20.august.

Der vil Lokaludvalget drøfte sagen og derefter skal en indstilling kvalificeres i Byudviklingsudvalget (BUU) som tager sig af netop trafik, miljø og udvikling af byrum.

– Jeg er ikke trafikekspert, men jeg kommer ikke til at slippe sagen. Jeg vil arbejde sammen med BUU om at indstille til Teknik- og Miljøudvalget i kommunen, at der skal ses på denne sag, siger Christoffer Rosenkrands

Når indstillingen er lavet, er Lokaludvalgets opgave at følge op og sørge for at der bliver vedligeholdt et fokus på at finde løsninger for trafik, fart, parkering og hvad der ellers kan bruges til at øge sikkerheden.

– Det er jo altid svært at sige hvor mange parkeringspladser der skal være på Frederikssundsvej. Men min grundlæggende holdning er, at en parkeringsplads ikke må være til hinder for sikkerheden og oversigtsmulighederne, siger han.