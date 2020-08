Virksomhederne venter mere hjemmearbejde fremover

Af Peter Kenworthy

Da regeringen lukkede landet mere eller mindre ned 11. marts, for at stoppe corona-smittespredning, revurderede mange virksomheder organiseringen af deres arbejdsgange, fortæller Dansk Industri (DI) i en analyse.

I en rundspørge til DI’s Virksomhedspanel fra 18. til 19. maj svarer mange af virksomhederne, at de har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen af det danske samfund.

– Under den omfattende nedlukning af det danske samfund øgede næste tre ud af fire af virksomhederne deres brug af hjemmearbejde. Og flere virksomheder forventer, at tendensen varer ved også, når samfundet er normaliseret efter coronaudbruddet, skriver DI i analysen.