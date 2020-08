Mød nattens lydløse jægere Flying fox on white background.

Flagermusturen er din mulighed for at tage familien med ud til Kirkemosen ved skumringstid, når flagermusene vågner og flyver ud for at spise insekter. Med biolog Inger Kærgaard går vi på jagt med “flagermusdetektorer” og lytter efter flagermusenes frekvenser. Vi prøver at finde ud af hvilke flagermusarter, der er ved Kirkemosen Vi mødes ved stien […]

