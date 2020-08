Mosetræf aflyses

Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg har besluttet at Mosetræffet ved Utterslev Mose aflyses, da foranstaltningerne i forbindelse med forebyggelse af smitte var for omfattende.

Af Erik Fisker

Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg har besluttet at Mosetræffet ved Utterslev Mose aflyses, da foranstaltningerne i forbindelse med forebyggelse af smitte var for omfattende. Alle fire delområder, der hver er af betragtelig størrelse skal indhegnes med afspærringstape, og ved indgangen skal der placeres 2 kontrollanter med tælleapparat, der skal sikre at der på intet tidspunkt befinder sig mere end 100 personer i delområdet.