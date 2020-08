Musicalen Oliver! har Brønshøj-dreng på rollelisten

Mads Haslund Bisgaard. Foto: Det Ny Teater

Prøverne til efterårets store opsætning af musicalen Oliver er i gang og 13-årige Mads fra Brønshøj er i fuld sving

Af Gitte Ganderup

Det som Mads Haslund Bisgaard drømmer allermest om lige nu, er at alle forberedelserne er færdige, dansene og koreografien sidder i skabet, dialogerne er på plads og alle scenerne spiller. For så er det premiereaften, man kan mærke varmen, fokus og intensiteten fra den fyldte sal på Det Ny Teater og tæppet går til forestillingen Oliver! som Mads har en af de 48 børneroller i.

– Startscenen. Tæppet går og der sidder 1100 mennesker.

Mads løfter armene i takt med at det imaginære tæppe åbner sig.

– Det tror jeg bliver virkelig fedt, siger han med strålende øjne.

Fortolkning og tilføjelser

Det Ny Teater har den 17. september premiere på den hidtil største danske opsætning af musicalklassikeren Oliver!, baseret på Charles Dickens roman Oliver Twist.

Romanen udkom på dansk i 1845 og handler om drengen Oliver Twist og hans trængsler i London. Fortællingen er Charles Dickens’ kritik af den uhyggelige fattiglov fra 1834.

Oliver! handler om livet på samfundets bund i Victoriatidens England, hvor den forældreløse dreng Oliver sælges fra et drengehjem fordi han vover at bede om en portion grød mere. Oliver kommer i kløerne på den snu Fagin og gadelivet med den skjulte underverden i 1800-tallets London.

Blandt de 48 børn, som medvirker i forestillingen, er 13-årige Mads Haslund Bisgaard der netop er startet i 7. klasse på Husum Skole. Mads skal spille Spider, en af børnene i drengebanden i musicalen.

Preben Kristensen spiller modstykket til den unge Oliver, den ondsindede hæler Fagin.

Flere karakterer

Udover de helt klassiske og faste roller i stykket, har instruktør Daniel Bohr givet drengene i drengebanden, som er en fast del af forestillingen, lidt mere karakter ved at finde roller andre steder i Charles Dickens univers. Dermed kan du lede efter Spider i i den Dickenske litteratur.

– Det er en fed rolle. Han har energi og han er fremme i skoene. Jeg plejer at spille sød og flink. Men det er ret sjovt at prøve noget nyt, siger Mads, som har spillet med i en række teaterstykker, film og tv-serien Klassen på DR Ultra.

Temaerne i Oliver Twist er blandt andre børns vilkår og det er et emne som Mads kender til. Hans skole arbejder meget med Børnekonventionen og Mads har også deltaget i et videoprojekt som Unicef lavede med eleverne om børns rettigheder.

– Jeg har set filmen (filmatiseringen af Oliver Twist, red.) tre gange for at sætte mig ind i hvordan det er at bo på et børnehjem, fortæller han.

Kom med til dans

Mads´ søster gik til dans og foreslog at han kom med. På danseskolen var hans partner Julia tilknyttet Eventyrteatret. Det lød spændende og Mads er altid frisk på at prøve noget nyt, så han fandt også vej dertil.

– Jeg tror, at det var noget med at prøve noget nyt som andre også havde synes var sjovt. Jeg kan godt lide at der er de forskellige discipliner – sang, dans og skuespil på én gang. Det er udfordrende, fortæller han.

Hele foråret har forestillingen også været udfordret af corona og det har betydet at de første castings og prøver er foregået i små grupper på 10 personer.

– Vi startede med at være kun 10. Det synes jeg, at vi fik rigtig meget ud af. Det var mere intenst og alle fik mulighed for at synge solo. Da vi begyndte at være mange kom der også en fed fornemmelse fordi man kan mærke energien.

Skatteøen

Fremtiden for Mads må gerne indeholde meget mere skuespil.

– Hvis jeg kan leve af det vil jeg gerne det, drømmer den 13-årige. For det med at skulle gå i skole i mange år endnu, har heller ikke på denne teenager en stor tiltrækningskraft.

– Lige nu drømmer jeg om det. Det kan jo godt være, at når jeg bliver 40, vil jeg noget andet. Men lige nu drømmer jeg om, at det er det som jeg skal.

Og hvilken rolle drømmer Mads så om at spille?

– Jeg ser Skatteøen på Folketeateret hver år med min familie. Så bare en eller anden rolle i Skatteøen. Det gad jeg godt.

Men gået på klingen er det faktisk hovedrollen, Jim Hawkins, som er den store drøm.

– Det kunne være fedt!