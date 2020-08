Ny sæson hos Cphdans i Brønshøj

For 2 år siden kom Cphdans til Brønshøj med dans til børn

Af Erik Fisker

Ejeren Kenneth Stenlund havde en vision om, at skabe danseglæde og mange smil hos de unge dansestjerner i Brønshøj. Noget som Kenneth selv har haft stor glæde af i sin dansekarriere, hvor det er blevet til 50 år med dansen, der både har bragt ham via Cirkus Revyen, Melodi Grand Prix og mange musicals – ja endda Danmarks mester i Dirty Dancing, der indbragte en tur til Los Angeles og et besøg hos selveste Patrick Swazy.

I dag er det andre udfordringer som danseskoler går igennem. Covid- 19 har sat sit præg på sidste års afslutning. Normalt sluttes sæsonen af med et brag af et afdansningsbal fortæller Kenneth Stenlund.

– Vi slutter normalt sæsonen af med et afdansningsbal, hvor eleverne viser hvor dygtige de er blevet. Der tages holdbilleder – kastes karameller og en kendt sanger tropper op og giver eleverne et sidste kick afsted på vejen før de går på sommerferien, fortæller Kenneth men tilføjer, at corona satte sit kedelige præg på sidste sæson.

– Glæden, forventningerne og de fine kostumer blev pakket godt af vejen. Men Kenneth Stenlund krydser fingre for, at den nye sæson bliver rigtig god.

Fredag den 28. august slår Cphdans dørene op til en ny sæson i Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej 17, og det bliver igen med Mini Mix, disco hip hop og show.

Yderligere oplysninger på hjemmesiden www.cphdans.dk