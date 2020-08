Opera-øjeblik på Bellahøj

Foto: Kaj Bonne

Søndag eftermiddag besøgte Copenhagen Opera Festival Bellahøj Nord med en akustisk pop-up koncert. Da festivalen på grund af risikoen for smitte ikke kunne afholdes som sædvanligt, drog sangere og musikere i stedet ud til omkring 100 steder i København for at skabe Opera-øjeblikke - således også på Bellahøj, hvor operasanger David Kragh Danvig løftede stemmen, akkompagneret af Jonas Asgeir Asgeirsson på accordeon.

Af Erik Fisker