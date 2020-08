Opera på Bellahøj

Søndag den 23. august, 13.45-14.45 besøger Copenhagen Opera Festival Ved Bellahøj Nord 1

Af Erik Fisker

I år er det pga. COVID-19 ikke muligt med en Copenhagen Opera Festival i sædvanlig form, som plejer at samle mange mennesker til forskellige arrangementer i byen. Men i festivalen lader man ikke året gå stille forbi, og derfor skabt 100 Opera-øjeblikke.

Med 100 Opera-øjeblikke skabes et koncept med små akustiske pop-up koncerter, der placeres bredt rundt i København og sikrer at byen fyldes med sang under forhold, hvor mennesker kan lytte sammen i sikker afstand.

Fordelt på fem dage, sendes 20 teams af 2-3 sangere og musikere rundt i København og leverer 100 akustiske mini-koncerter på 100 forskellige spots rundt i byen.

De udvalgte steder inviterer publikum til at opleve, se og lytte fra en passende og sikker distance, og sørger ligeledes for at kunstnerne holder den anbefalede afstand til hinanden.