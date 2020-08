Opfordring fra Københavns Politi: Hold afstand og skru ned for musikken

Foto: Kim Matthäi Leland

Med udsigt til hedebølge indskærper Københavns Politi retningslinjerne for Covid-19 og strammer samtidig kursen for de borgere, der benytter musikanlæg i det offentlige rum.

Af Randi Salzwedell

Det er ikke kun temperaturerne, der ser ud til at stige de kommende døgn. Samme forventning har Københavns Politi til antallet af borgere, der søger ud i byens åndehuller.

”Vi er i en situation, hvor smittetrykket stiger, og det er derfor nødvendigt at indskærpe retningslinjerne endnu en gang. Husk at holde afstand og søg mod andre områder, hvis der allerede er mange mennesker. Vi følger udviklingen tæt og er klar til at skride ind,” siger ledende politiinspektør Peter Dahl og henviser til, at Københavns Politi pt. har otte såkaldte ”hotspots”, som der bliver ført skærpet tilsyn med.

Københavns Politi er desuden klar til at indføre midlertidige opholdsforbud, hvis der er steder, hvor for mange mennesker stimler sammen.

Københavns Politi vil samtidig have særligt fokus på ”musik til ulempe”, der er politiets definition af forstyrrende larm fra musikanlæg enten i det offentlige rum eller privat, hvis det foregår med åbne vinduer.

Peter Dahl understreger, at Københavns Politi her kommer til at gå mere konsekvent til værks:

”Vi har gentagne gange bedt borgerne om at tage hensyn og skrue ned for musikken, når de samles i det fri. Desværre er det ikke alle, der har forstået budskabet. Derfor kommer vi til at gå mere konsekvent til værks og udstede bøder uden en forudgående advarsel, f.eks. hvis man spiller høj musik på en soundboks i en af byens parker. Samtidig risikerer de ansvarlige, at vi beslaglægger deres musikanlæg.”

Tidligere har politiet først givet et påbud, inden der er skredet til bøde, men patruljerne kan gå direkte til bøde og evt. beslaglæggelse af et anlæg, hvis det er en klar overskridelse af ordensbekendtgørelsen.

”Det er vores erfaring at vi kommer rigtig langt ved at gå i dialog med folk, men vi må desværre også bare konstatere, at det ikke virker med alle. Derfor kommer vi nu til at stramme skruen de steder, hvor vi ved, at det er en udfordring f.eks. ved havnefronten og i byens parker. Med det fokus der har været på musikstøj henover sommeren, kan ingen længere være i tvivl om reglerne, så derfor bliver der nu kortere vej til bødeblokken,” siger ledende politiinspektør Peter Dahl.

Aktuelle ”hotspots”:

Kongens Have

Amager Strandpark

Dele af Fælledparken

Midterrabatten på Sdr. Boulevard

Islands Brygge

Dronning Louises Bro

Kastrup Strandpark (Sneglen)

Området langs Sandkaj og Göteborg Plads.

Listen bliver løbende revideret og kan ændre sig.

Læs mere på www.coronasmitte.dk