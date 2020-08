På gensyn til Brønshøj Sommer Jazz 2021

Så blev Brønshøj Sommer Jazz gennemført for anden gang. Det blev en stor succes med veloplagte musikere, der havde hungret efter at komme ud på de skrå brædder igen.

Af Erik Fisker

Den kunstneriske kvalitet var i år i toppen af den danske jazzbranche, både når det gjaldt musik for børn og voksne, og der var et utroligt udbud af landets fineste vokalister bl.a. Cæcilie Norby, Sahra da Silva, Miriam Mandipira og Mai Seidelin.

Det virkede i øvrigt meget vellykket at benytte Pilegårdens forskellige faciliteter og udendørs rum til at skabe forskellige typer af oplevelser, lige fra de mindre og intime under de skyggefulde træer til den totalt udsolgte lørdag aften på parkeringspladsen. Der var skabt en hyggelig atmosfære af forvokset gårdfest, hvor man var til koncert med sine naboer.

Festivalchef Mai Seidelin takker de frivillige, for i år var der særligt brug for dem pga. Covid-19. Der skulle tælles gæster, opsættes stolerækker og afsprittes og rengøres i lange baner. – Vi kunne slet ikke lave denne festival uden de frivillige og heldigvis er det helt utroligt hyggeligt, så vi glæder os allerede til at se dem til næste år, udtaler Mai Seidelin.

Brønshøj Sommer Jazz afholdes i 2021 fra 7.-10. juli.