Red Barnet søger indsamlere

Red Barnet samler ind til foreningens arbejde ude i verden, hvor midlerne går til medicin, mad og skolegang til udsatte børn, men også til aktiviteter for børn i Danmark, der er uden for fællesskabet.

Af Erik Fisker

I år er der særligt brug for midler, da verden befinder sig midt i den største sundhedskrise i mere end et århundrede. Der er derfor brug for indsamlere til landsindsamlingen den 6. september, også i Brønshøj og Husum, hvor der er flere ledige ruter. Har man lyst til at være indsamler, kan man se ledige ruter og tilmelde dig her: https://tilmeld.redbarnet.dk/ruteoversigt.aspx?postnummer=2700&vej=

Indsamlingen bliver i øvrigt lidt anderledes i år, da det udelukkende er muligt at bidrage via MobilePay eller SMS.